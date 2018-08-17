«Предотвратить экологическое бедствие»: Волонтеры очистят от мусора территорию Гребного канала

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-17T10:22:04+03:00

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25 августа в Нижнем Новгороде волонтеры проекта AntiСВИН займутся расчисткой участка на Гребном канале от мусора. Об этом сообщают организаторы проекта.

По их словам, для того, чтобы привести песчаную косу в порядок, необходимо привлечь не меньше трехсот волонтеров. Добровольцы пребывают в шоке от того, как излюбленное место отдыха в Нижнем Новгороде утопает в грязи.

- Практически в центре города разрастается несанкционированная свалка, сотни людей приезжают сюда отдыхать и не убирают за собой. Да и контейнеров мусорных нет. Но я верю, что все вместе мы сможем изменить ситуацию и предотвратить экологическое бедствие, - заявил руководитель движения Руфина Клишковская.

Те, кто придут поддержать акцию, получат мешки под мусор, перчатки и воду. После того, как работы завершатся, и участок будет расчищен, состоится пикник, а организаторы вручат подарки самым маленьким добровольцам.

Эта тема не осталась без обсуждения в соцсетях.

- Мусорные контейнеры надо ставить на каждом шагу, вот тогда мусор меньше бросать будут. И чтоб контейнеры хотя бы два раза в неделю вывозились, - считает Дмитрий Елагин.

- Если за коммунальщиков все самим делать, то тогда зачем они нам нужны? – озадачился Ярослав Волков.

- Мы там уже убирали лужайку, где отдыхаем рядом. В след выходной опять была помойка, ещё и поселились люби-бродяги на постоянной основе неподалеку, - вспомнила Ирина Косарева.

Но есть и те, кто поддержали волонтеров.

- Отличная акция, обязательно приеду! – написала Жанна Ильина.

Напомним, в этом году городские власти запретили функционирование пляжа на Гребном канале в летний сезон. В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства «Комсомолке» пояснили, что на Гребном канале есть выпуск грунтовых вод и установлен дебаркадер СДЮСШОР по гребному спорту. Согласно постановлению облправительства от 14 мая 2005 № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области» пляжи должны располагаться на расстоянии не менее 500 метров по течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и тысячи метров ниже дебаркадеров. Указанные условия не могут быть соблюдены, добавили в департаменте.

В июне «Комсомолка» лично побывала на Гребном канале. Вид нас разочаровал. Даже народу там было меньше, чем в остальных местах города, а мусора больше. Грязный берег и дно, не хотелось ни купаться, ни прилечь на песок. В воде балакались лишь два маленьких мальчика, а огороженной зоны мы не обнаружили.