2018-08-16T18:49:39+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Ни пейзажа, ни портрета: нижегородских художников выгоняют с Большой Покровской

Какая судьба ждет уличный вернисаж на главной улице города, обсудили в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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Нижегородских художников выгоняют с Большой ПокровскойНижегородских художников выгоняют с Большой ПокровскойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Выставка-продажа картин, которая более 30 лет находится на Большой Покровской, уже давно стала настоящим символом Нижнего Новгорода. Перед чемпионатом мира по футболу нижегородских художников попросили освободить забор вокруг университетского здания, аргументировав это мерами безопасности. Но чемпионат давно закончился, а художники до сих пор не могут вернуться на свое место. Деятелей искусства гонят с привычного для них места не впервые, при этом продолжается торговля сувенирной продукцией китайского производства.

Что в планах у администрации Нижегородского района, и какая судьба ждет уличный вернисаж на главной улице города, обсудили с художником Натальей Паниной, которая выставляет свои картины на Покровке с 2000 года.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Художник Наталья Панина: «Нас загнали в Университетский переулок, в этом закутке размещали картины как попало. Это неправомерный наезд на художников»

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