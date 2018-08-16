2018-08-17T10:27:22+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Система распознавания лиц, льготы для малоимущих и нерадивые подрядчики: готовность школ Нижнего Новгорода к учебному году

Итоги проверки – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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167 школ Нижнего Новгорода готовы к началу учебного года167 школ Нижнего Новгорода готовы к началу учебного годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Система распознавания лиц, льготы для малоимущих и нерадивые подрядчики: готовность школ Нижнего Новгорода к новому учебному году

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