Система распознавания лиц, льготы для малоимущих и нерадивые подрядчики: готовность школ Нижнего Новгорода к учебному году
Итоги проверки – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
167 школ Нижнего Новгорода готовы к началу учебного годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Система распознавания лиц, льготы для малоимущих и нерадивые подрядчики: готовность школ Нижнего Новгорода к новому учебному году
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