Система распознавания лиц, льготы для малоимущих и нерадивые подрядчики: готовность школ Нижнего Новгорода к учебному году

16 Авг. 10:00 2018-08-17T10:27:22+03:00

167 школ Нижнего Новгорода готовы к началу учебного года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Итоги проверки – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Изменить размер текста: A A

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!