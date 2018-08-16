Глеб Никитин: «Продление метро – один из приоритетных проектов для Сормовского района»

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-16T17:48:33+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с жителями Сормовского района, состоявшейся в среду, 15 августа 2018 года, сообщил, что региональное правительство планирует рассмотреть варианты по продлению сормовской ветки метрополитена наземным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопрос строительства метро в направлении Сормова рассматривался еще в 2011 году – тогда планировалось ликвидировать участок железной дороги «Станция Варя – Сормово» и пустить метро по высвободившейся территории, снизив тем самым транспортную напряженность на улице Коминтерна. Однако тогда планы так и не были реализованы.

Теперь же правительство Нижегородской области проведет предпроектные работы, чтобы получить финансово-экономическое обоснование и определиться с вариантами реализации проекта.

- Будем анализировать строительство этого объекта с точки зрения землеотвода, считать его экономику, обсуждать вопросы транспортных развязок. Понятно, что стандартным путем мы не сможем реализовать этот проект в ближайшие годы, но мы будем искать нестандартные ходы, - сообщил Глеб Никитин.