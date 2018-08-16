Бетонные плиты вместо башен: в Нижнем Новгороде приступили к демонтажу указателей к ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-16T17:35:19+03:00

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Гуляя по центру Нижнего Новгорода то и дело натыкаешься на туристическую навигацию, установленную к чемпионату мира по футболу-2018, в частности на Большой Покровской улице. И вроде никакой трагедии! Стоят да стоят, ностальгические воспоминания навевают… Но все-таки любопытно, когда их начнут демонтировать, а главное - что появится на их месте.

Глядя на башни, установленные на Покровке, вспоминаешь жаркие футбольные денькиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

За ответами на эти вопросы «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» обратилась в пресс-службу городской администрации.

- Сейчас проводится демонтаж четырехметровых информационных башен. На демонтаж уйдет один-два месяца ввиду сложности конструкции, - уточнили в пресс-службе. - Работами занимается Центр организации дорожного движения.

Нижегородцы долго не могли понять, зачем посреди дороги нужны плиты. Фото: Андрей ЖуравлевФото: СОЦСЕТИ

Еще в начале лета нижегородцы сильно удивились, увидев посреди пешеходной Покровки неизвестные бетонные плиты. Позже аналогичные объекты появились на площади Горького и Верхневолжской набережной.

Кто-то предположил, что это аллея нижегородских звезд, кто-то - что таким образом рабочие прижали вываливающуюся плитку, некачественно уложенную в рамках благоустройства.

Позже выяснилось, что на этих плитах разместят указатели-стрелки по направлению «к чемпионату мира».

- Видимо к месту проведения фестиваля болельщиков на площади Минина. Сказали, что именно прямо посреди пешеходной дороги, - написал у себя на странице в Фейсбуке Андрей Журавлев.

- Чемпиона пройдет, а указатели останутся? - поинтересовался Роман Фильцов.

Фото: Андрей ЖуравлевФото: СОЦСЕТИ

Как удалось выяснить «Комсомолке», после демонтажа на плиты нанесут цветную аппликацию с официальным символом города и покроют специальным защитным слоем.

- При проведении городских мероприятий башни будут использоваться с новыми наклеенными аншлагами, - добавили в городской пресс-службе.