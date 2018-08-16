Денис Лабуза: «Впервые предпринимателей проконсультируют в комплексном формате, как заработать на федеральной программе»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-16T17:06:10+03:00

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28 августа на базе нижегородского технопарка «Анкудиновка» под руководством главы Нижегородской области Глеба Никитина состоится конференция представителей бизнес-сообщества и представителей администраций районов региона, посвященная реализации в области федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Конференция организована министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андреем Чертковым, министром промышленности и предпринимательства Нижегородской области Максимом Черкасовым, модерирует мероприятие комитет предпринимательства при Торгово-Промышленной палате Нижегородской области (ТПП НО).

Темой конференции станет реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в городах области и участие в ней нижегородских производителей малых архитектурных форм.

«Производители узнают, как выглядит стиль малых архитектурных форм, выбранный специалистами для городов области, как участвовать в Госзакупках, чтобы с высокой долей вероятности заключить госконтракт. А министр промышленности и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов расскажет, как можно использовать программы министерства для покупки оборудования, неокров – всего того, что необходимо для современного производства, - говорит член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза. - Участие в данной конференции - абсолютно бесплатное для всех заинтересованных сторон. И я призываю предпринимателей записываться на это мероприятие – например, подав заявку через комитет предпринимательства при ТПП НО».

По словам Дениса Лабузы, впервые, благодаря министерству энергетики и ЖКХ и лично Андрею Черткову, конференция для предпринимателей будет проведена в столь комплексном формате, с учетом ответов на все самые важные вопросы: что производить, на что производить, и как получить заказ.

«Узнать механизм получения госзаказа на изготовление малых архитектурных форм для городов области нашим предпринимателям будет тем более полезно, что программа «Формирование комфортной городской среды» - долгосрочная, она не ограничивается текущим годом, - подчеркнул Денис Лабуза. – Средства выделаются немалые, 1,5 миллиарда рублей только в этом году. И в четырех городах нашей области уже идет ее реализация с привлечением местных производителей».

Немаловажной составляющей конференции, по мнению члена Правления ТПП НО, будет выступление директора департамента по развитию туризма и НХП Нижегородской области Алексея Алехина, который расскажет, как наполнять новые благоустроенные городские пространства событийностью, чтобы делать регион еще более привлекательным для туризма. А участие в конференции врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по словам Дениса Лабузы придаст ей особый статус.

«Недавняя встреча главы региона с предпринимателями в рамках обсуждения «Стратегии развития Нижегородской области до 2024 года» прошла в очень конструктивном русле, - говорит Денис Лабуза. – Команда нового главы продемонстрировала комплексность подхода к решению проблем малого и среднего бизнеса. Практический каждый вопрос, который был у предпринимателей, правительством под управлением Глеба Никитина уже был взят в разработку. По итогам встречи было очевидно: чаяния нижегородских предпринимателей, наконец, услышаны. И несмотря на непростую экономическую ситуацию сегодняшнего дня, продиктованную федеральной повесткой, у представителей нижегородского малого и среднего бизнеса появилась надежда на улучшение положения дел в регионе. Я давно не видел нижегородских предпринимателей в таком приподнятом настроении. В таком русле, с таким губернатором хочется работать», - заключил Денис Лабуза.