«Запах сшибает с ног»: житель Ворсмы превратил свой гараж в морг

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-16T16:25:40+03:00

У многих в гаражах хранятся овощи и заготовки на зиму, и соседство с трупами им не по душе Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

А местный чиновник уверяет, что не раз осматривал гараж и никаких трупов там не видел

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Для жителей Ворсмы предприниматель Павел Пенкин стал врагом номер один. А все из-за того, что свой гараж он превратил… в частный морг!

- Туда привозят порченые трупы, - заявила местная жительница Галина Павленко.

- Видела, как два мужика выносят из гаража труп в большом черном пакете, - добавила Татьяна Скобелева. - Не успел человек умереть, он (Пенкин. – Прим. ред.) уже у дома покойника, услуги свои предлагает.

По словам очевидцев, усопших привозят в гараж на ночь сразу после панихиды, а на утро тела отвозят родственникам. И все это, разумеется, не бесплатно.

- Шла мимо, такой запах стоял! С ног сшибает, - вспомнила Скобелева.

Ладно запах (хотя приятного, конечно, мало). У многих в гаражах погреба с овощами и заготовками на зиму. И соседство с трупами совсем не радует владельцев гаражей.

- Трупный яд - есть трупный яд. И потом сама атмосфера… Идешь мимо, а там покойник лежит. Мурашки по коже, - добавила Анастасия Лобанова.

При этом сам бизнесмен хранение трупов в гараже не отрицает. Правда, клянется, что денег за услугу не берет. Все по доброте душевной! Тогда как его коллега, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что если дают деньги, можно и труп взять на хранение.

В свою очередь глава администрации Ворсмы Александр Прокофьев рассказал, что не раз вместе с контролирующими органами выезжал на место, однако никаких тел и гробов там не обнаружил.

- А холодильник там находится, возможно, для хранения скоропортящихся товаров: солений, варений, - предположил чиновник в интервью программы «Кстати».

Но журналисты показали видео, на котором видно, как Пенкин месте с напарником затаскивает в гараж гроб. Неопровержимые доказательства заставили главу местной администрации признаться: у мужчины собственное похоронное агентство.

- Вероятно, в качестве расширения услуг его организации возникла задумка организовать там хранилище [трупов]. Но я там был, и ничего не видел, - заключил Прокофьев.

Шокирующая история собрала немало комментариев в соцсетях. Одни считают, что хранение покойников в гараже категорически не допустимо, другие вполне допускают мысль, что бизнесмен все делает правильно.

- Он имеет право вести легальный бизнес в своем гараже легальный. Есть спрос - будут и предложения. Трупы к нему же поступают после морга? Да. Их там отработали, почистили, в чем вопрос-то? А то, что в моргах в основном мест нет - это реальность, - написала Александра Дубровская.

- Еще бы крематорий в гараже устроил. Мест же на кладбище тоже дефицит, - ответила ей Надежда Абрамова.