СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-16T15:39:50+03:00

Подрядной организации, которая не смогла построить пристрой к школе №168 в Нижнем Новгороде, дали второй шанс Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Пристрой к школе №168 в микрорайоне Сортировочный оказался недостроенным и 1 сентября не сможет принять детей. На выездном совещании мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что, скорее всего, с подрядной организацией ООО «Гранит» договор будет расторгнут.

- С большой долей вероятности мы будем вынуждены расторгнуть контракт и внести данного подрядчика в черные списки, чтобы он никогда больше не мог работать с бюджетными деньгами на территории нашего города, - сказал Владимир Панов.

Однако 16 августа решение поменялось. На строительной площадке возле школы №168 состоялось совещание, на котором присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, заместитель главы города Анатолий Молев, а также представители подрядной организации ООО «Гранит».

- Основная причина срыва сроков выполнения работ – это отсутствие рабочей силы, а именно каменщиков и бетонщиков на объекте. Подрядчику предложено до 17 августа представить программу с графиком производства работ до конца декабря 2018 года. После согласования с заказчиком и формированием дополнительных соглашений с подрядной организацией данный график будет являться неотъемлемой частью договора, - сообщил и.о. директора департамента строительства Михаил Цалко.

Кроме того, каждую неделю подрядчик будет предоставлять отчет о проделанной работе.

- Мы будем сверять представленный производственный план с актом выполнения, вплоть до плановой и фактической численности на площадке рабочей силы. В случае очередного срыва будет рассматриваться окончательное решение по расторжению контракта с подрядчиком, - подчеркнул Михаил Цалко.

Подрядной организации, которая не смогла построить пристрой к школе №168 в Нижнем Новгороде, дали второй шансФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Генеральный директор ООО «Гранит» Максим Косов пообещал, что теперь работа пойдет быстрее, рабочие будут трудиться в две смены, и до конца года строительство полностью завершится.

Но еще вчера, 15 августа, во время выездного совещания Владимир Панов сомневался, что подрядчик сможет справиться с поставленной задачей.

- Буквально за несколько дней до проверки он увеличил количество каменщиков, но в целом это ситуацию не меняет, - негодовал нижегородский градоначальник.

Напомним, ученики школы №168 ютятся в маленьком старом здании, которое было построено еще в 1960-е годы. Места для всех не хватает, а потому дети учатся в две смены.

- Пристрой позволит полностью ликвидировать вторую смену в нашей школе, - заявила директор №168 Наталья Фомичева. - Численность обучающихся растет с каждым годом, даже если с прошлым годом сравнить: было 870 человек, а на 1 сентября ждем 940 человек. То есть, через год-два до тысячи точно дойдем.

Напомним, что «Комсомолка» еще в начале лета предупреждала, что пристрой к школе не успеют закончить вовремя. В июне строители говорили, что есть проблемы с финансированием строительства. К тому же трудности возникли еще в начале работ.

- Когда мы вышли на площадку, тут не было никаких коммуникаций. Электричество сюда подключили только спустя девять месяцев после запланированного начала строительства, а проходящий по территории железнодорожный кабель убрали только через полгода. И такие косяки возникали постоянно! Но самые большие проблемы возникли с проектом - мы уже начали строить, и тут стали всплывать неточности в расчетах. Одна стена одной длины, а вторая - другой! В результате, проект сейчас доделывается «на коленке», - объяснили строители.

Контракт на строительство пристроя к школе №168 был заключен еще в апреле 2017 года. Победителем электронного аукциона тогда был признан единственный поставщик ООО «Гранит». Возвести здание компания обязалась за 222,2 миллиона рублей к 30 ноября 2018 года.