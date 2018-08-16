2018-08-16T16:34:11+03:00
Общество

«Я не знаю, что это за приколы!»: Пока волонтеры ищут 17-летнюю нижегородку, она выкладывает фото в Instagram

ПСГ «Рысь» утверждает, что девушка скрывается от родителей
Валерия ГРОМОВА
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Фото: страница Насти Головлевой в соцсетяхФото: страница Насти Головлевой в соцсетях
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Поисково-спасательная группа «Рысь» просит помощи в поисках пропавшей 17-летней девушки. По словам организаторов ПСГ, она скрывается от родителей.

Анастасия Головлева ушла из дома утром 13 июля 2018 года. Девушка жила в доме на улице Баренца. Однако волонтеры искать нижегородку только сейчас.

- Девочка скрывается от родителей. Заявление в полицию написано уже давно, но добровольцев и соцсети решено было подключить только сейчас, - пояснила «КП НН» организатор «Рыси» Надежда Ермолаева.

В открытом доступе «Вконтакте» есть страница Насти, где она написала, что никуда не пропадала. Последний раз она обновила там фото 4 августа.

- Со мной все хорошо! Я не знаю, что это за приколы! Я никуда не пропадала! – возмутилась девушка.

Ее страница очень похожа на фейковую, однако есть ссылка на инстаграм, куда нижегородка регулярно выкладывает фотографии и видео. В ПСГ «Рысь» подтвердили, что страница действительно принадлежит пропавшей Насте.

Приметы девушки: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы ниже плеч и серо-зеленые глаза. Есть крупная родинка на спине.

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Пока волонтеры ищут 17-летнюю нижегородку, она выкладывает видео в Instagram
128 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram
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Настя выложила это фото шесть дней назад, хотя считается пропавшей уже больше месяца
131 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Всех, обладающих информацией о местонахождении Насти, волонтеры просят позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 волонтерам или 102 в полицию.

Пока волонтеры ищут 17-летнюю нижегородку, она выкладывает фото в Instagram

Пока волонтеры ищут 17-летнюю нижегородку, она выкладывает фото в Instagram

«Комсомолка» написала якобы исчезнувшей девушке в соцсетях. Она заявила, что находится дома с родителями и никуда не сбегала.

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