Клещи по-прежнему нападают на нижегородцев

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-16T14:55:33+03:00

В этом году двое нижегородцев заразились энцефалитом и около 50 человек - бореллиозом

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Несмотря на то что лето заканчивается, поток любителей побродить по лесу не уменьшается. Начинается сезон грибов и осенних ягод, которые в изобилии присутствуют в наших лесах. Но не меньше там и опасностей. Одна из которых - клещи. В августе – сентябре происходит второй пик активизации опасных кровососущих. В это время спадает жара, начинаются дожди – для них наступает идеальное время.

- Инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита составила в текущем году 0,6 процента, - рассказали в Роспотребнадзоре по Нижегородской области. - Районы, где было присасывание клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита: Кстовский, Борский, Балахнинский, Шахунский, Ветлужский, Тоншаевский, Уренский, Дальнееонстантиновский, Лукояновский, Городецкий, Богородский, Чкаловский районы, в курортном поселке Зеленый город и в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Энцефалитные клещи укусили в этом году двоих нижегородцев в Семеновском и Сокольском районах. При этом пострадавшие сами сняли кровососущих насекомых и не стали приносить их в лабораторию для исследования. Заболевание было диагностировано уже по симптомам начинающейся болезни. Всем пострадавшим был введен специфический противоклещевой иммуноглобулин.

Клещи по-прежнему нападают на нижегородцевФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Клещей, которые переносят боррелиоз, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в 22 районах Нижегородской области и в шести районах Нижнего Новгорода.

- Инфицированность клещей боррелиозом составила 25,5 процентов, что на уровне прошлого года, - сказали в Роспотребнадзоре по Нижегородской области. - В Нижегородской области зарегистрировано более 50 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Роспотребнадзор проводит еженедельный мониторинг. На 15 августа специалисты зафиксировали порядка 250 случаев присасывания клещей, что в 1,5 раза ниже, чем на прошлой неделе. И все они произошли в лесах Нижегородской области.

Если вас укусил клещ, его можно принести в лабораторию Роспотребнадзора на исследование, чтобы как можно быстрее выяснить, заразный он или нет. И в случае положительного результата сразу начать лечение, не дожидаясь распространения болезни.

Как можно заразиться?

- при присасывании клеща,

- при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Причем заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана.

Признаки энцефалита

Инкубационный период длится чаще 10-14 дней, но может растянутся и до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Начинают болеть мышцы чаще всего в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, а также болят руки и ноги. При этом лицо, а потом и все тело становится красным (гиперемировано).

Как снять клеща?

Лучше всего сделать это в трамвпункте или поликлинике. Если добраться до врача вы не можете, снимайте клеща самостоятельно.

Захватите его пинцетом или пальцами, обернутыми чистой марлей или любой тканью. Старайтесь ухватить его как можно ближе к ротовому аппарату, то есть к вашей коже. Держите клеща строго перпендикулярно поверхности укуса, после чего поверните его вокруг оси и аккуратно вытяните.

Затем продезинфицируйте место укуса 70-процентным спирт, 5-процентным йодом или одеколоном.

После извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом.

Сдать клещей на анализ можно по следующим адресам:

- Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, дом №2, подъезд №3, этаж 4 (вход со двора), телефон 8-903-848-04-30. Ежедневно с 9.00-16.00.

- Шахунья, улица Революционная, дом №32, телефон 8-831-522-73-20. Воскресенье – выходной.

Но помните, бесплатно клещи исследуются только на возбудителя клещевого энцефалита при наличии направления из государственной медицинской организации. На остальные клещевые инфекции (боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) исследования проводят только платно.

Доставлять клеща необходимо во флаконе с плотной пробкой, на влажной вате или салфетке в короткие сроки. Причем он не обязательно дожжен быть живым.