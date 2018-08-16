В Кстовском районе горела трава на площади 300 квадратных метров
Сегодня, 16 августа, в соцсетях появилась информация, что в Кстовском районе загорелась нефтебаза. В пресс-службе ГУ МЧС по региону «Комсомольской правде» эти слухи опровергли. Оказалось, там горела трава.
По информации ведомства, происшествие случилось около 11:40. Когда пожарные приехали на место, огонь уже распространился на 300 квадратных метров.
Сейчас горение уже ликвидировано. Известно, что возгорание произошло около поселка Дружный.
Пострадавших нет. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.
Напомним, на Автозаводе в ночь с 14 на 15 августа 2018 года пожарным поступило сообщение о том, что горит массив сараев на улице Академика Павлова. Когда спасатели приехали на место происшествия, вся территория была охвачена огнем. В результате сгорели сараи на общей площади 200 квадратных метров.