«Я хочу одного — чтобы с Жанной все было хорошо»: несовершеннолетний мотоциклист из Лукоянова сбил свою одногруппницу, пытаясь избежать аварии

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-16T13:50:38+03:00

Жанна Батова шла с хоккейной тренировки и, по иронии судьбы, на пешеходном переходе ее сбил одногруппник Фото: Соцсети

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В центре города средь бела дня — в Лукоянове мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе. Трагедия произошла на улице Пушкина 224 около 15:30.

Жанна Батова, 17-летняя студентка медицинского колледжа, возвращалась после тренировки из ФОКа «Колосс» — девушка занималась в женской секции по хоккею «Скиф». Не так давно Жанна завоевывала первые места на всероссийских и международных соревнованиях, а год назад решила удариться в учебу и продолжила тренироваться в свое удовольствие в родном Лукоянове.

Фото: ФОК "Колосс"(г. Лукоянов). О том, чтобы продолжить карьеру на льду речи уже не идет — за жизнь девушки второй день борются врачи

Когда перед Жанной резко затормозила газель, девушка ничего не заподозрила и продолжила путь по второй половине зебры. В это время из-за газели вылетел мотоцикл и сбил юную хоккеистку. С закрытым переломом ключицы и тазобедренного сустава, открытым переломом голени и сотрясением головного мозга студентку доставили в реанимацию города Починки.

По иронии судьбы за рулем мотоцикла оказался одногруппник девушки — Дмитрий Здрестов. Студент-медик признался «Комсомольской правде», что выехал на пешеходный переход, чтобы избежать аварии:

Несовершеннолетний Дима (слева) иногда катался без прав на мотоцикле недалеко от домаФото: Соцсети

- Я ехал с другом за "ГАЗелью" и вдруг она резко тормозит на середине пешеходного перехода. Понимаете, я не успевал затормозить, я бы врезался в нее, хотя моя скорость не превышала 60 км/ч. Я обогнал "ГАЗель" по своей же полосе, не пересекая сплошную, и заметил девочку только когда поравнялся с машиной. Я пытался увильнуть, но было уже поздно…

Дальше для мальчика все произошло, как в тумане. Дима узнал в сбитом пешеходе одногруппницу Жанну.

Вину Дима не отрицает, да и готов понести наказание — 17-летний студент управлял мотоциклом без прав и собирался в ближайшее время пойти учиться.

- Я нечасто катался. От дома никогда не уезжал, - с комом в горле говорит Дима. – Я не знаю, что будет. Со вчерашнего дня не выхожу из дома, все тело в ушибах. Родители в нервах. Дай бог, чтобы с Жанной все было хорошо. Я только за нее переживаю. Хорошо ее знаю — учимся в одной группе на сестринское дело.

В медицинском колледже в Лукоянове Дима и Жанна учились в одной группеФото: Соцсети

Убитые горем родители девушки общаться с семьей Здрестов пока не хотят, так же как и принимать помощь.

Местные жители считают, что отец мальчика — бывший сотрудник полиции в Лукоянове Андрей Здрестов и работник отдела культуры Светлана собираются «замять» дело. Сам Дима комментирует слухи так:

- Я не могу понять, откуда эти слухи. В моей семье нет денег, чтобы кого-то подкупать.

Тем временем, о том, чтобы продолжить карьеру на льду речи уже не идет — за жизнь девушки второй день борются врачи. Говорить о самочувствии хоккеистки что-то конкретное сотрудники реанимации в Починках отказались.