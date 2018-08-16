Пристрой к школе №168 в Нижнем Новгороде не успели построить к 1 сентября

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-16T13:46:25+03:00

«Комсомолка» писала о срыве сроков строительства еще в начале лета, но ситуация так и не изменилась

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Пристрой к школе № 168 имени И. И. Лабузы в микрорайоне Сортировочном был единственным в этом году строящемся учебным заведением в Нижнем Новгороде. Однако даже на него сил не хватило.

Исполняющий полномочия председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Николай Сатаев прокомментировал итоги инспекционного визита главы города Владимира Панова в школу №168, где подрядчиком сорваны сроки строительства пристроя к существующему зданию учебного заведения:

- Школа уже переполнена, численность обучающихся продолжает расти: если в 2017 году было 870 человек, то на 1 сентября этого года – 940 человек, поэтому было принято решение о строительстве пристроя к существующей школе, в котором будут не только учебные классы, но и современный спортивный зал, большая столовая. Из федерального, регионального и городского бюджетов выделены средства. Был разработан проект, проведен конкурс на строительство. И что мы имеем? – рассказал и.п. председателя городской думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев.

Строительство пристроя должно было завершиться еще 1 августа. Однако на сегодняшний день выполнено только 1 7 процентов всех работ.

- Вам многократно рекомендовали привлекать больше людей. Мало того, вам предлагали отойти в сторону и просто передать работу другому подрядчику, который успел бы уложиться в сроки. Однако вы отклонили эти предложения и сказали, что сделаете все сами. И вот, мы стоим с вами тут, и вы ничего не можете сказать, я правильно понимаю?» - обратился глава Нижнего Новгорода Владимир Панов к генеральному директору компании-подрядчика «Гранит» Максиму Косову.

Более того, мэр отметил, что на сегодняшний день исчерпаны все организационные ресурсы и «попытки вдохновить этого подрядчика».

- Буквально за несколько дней до проверки он увеличил количество каменщиков, но в целом это ситуацию не меняет. Так как на строительство выделены федеральные и региональные бюджетные средства, с большой долей вероятности мы будем вынуждены расторгнуть контракт и внести данного подрядчика в черные списки, чтобы он никогда больше не мог работать с бюджетными деньгами на территории нашего города, - заявил Владимир Панов.

Кроме того, у школы нет крытого перехода между старым зданием и новым пристроем, который значился в проекте.

- Это неудобно для всех: детей, учителей, технического персонала. Глава города согласился с тем, что соединить здания теплым переходом необходимо, - считает Николай Сатаев.

Ученики школы №168 ютятся в маленьком старом здании, которое было построено еще в 1960-е годы. Места для всех не хватает, а потому дети учатся в две смены.

- Пристрой позволит полностью ликвидировать вторую смену в нашей школе, - заявила директор №168 Наталья Фомичева. - Численность обучающихся растет с каждым годом, даже если с прошлым годом сравнить: было 870 человек, а на 1 сентября ждем 940 человек. То есть, через год-два до тысячи точно дойдем.

Напомним, что «Комсомолка» еще в начале лета предупреждала, что пристрой к школе не успеют закончить вовремя. В июне строители говорили, что есть проблемы с финансированием строительства. К тому же трудности возникли еще в начале работ.

- Когда мы вышли на площадку, тут не было никаких коммуникаций. Электричество сюда подключили только спустя девять месяцев после запланированного начала строительства, а проходящий по территории железнодорожный кабель убрали только через полгода. И такие косяки возникали постоянно! Но самые большие проблемы возникли с проектом - мы уже начали строить, и тут стали всплывать неточности в расчетах. Одна стена одной длины, а вторая - другой! В результате, проект сейчас доделывается «на коленке», - объяснили строители.

Контракт на строительство пристроя к школе №168 был заключен еще в апреле 2017 года. Победителем электронного аукциона тогда был признан единственный поставщик ООО «Гранит». Возвести здание компания обязалась за 222,2 миллиона рублей к 30 ноября 2018 года.