Более 250 тысяч нижегородцев уже прошли диспансеризацию в 2018 году
За первые полгода 2018 году уже 258 352 жителя Нижегородской области прошли диспансеризацию. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС региона.
Выяснилось, что из всех, кто прошел осмотр, 59 317 человек (23%) являются практически здоровыми. Имеющих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, вызывающие онкологическую настороженность или курильщики со стажем, оказалось 17 263 человека (6,8%). У 181 412 человек (70,2%) были выявлены хронические заболевания.
- Как вы видите, процент практически здоровых граждан невысок, но ведь для того, чтобы предотвратить возникновение заболеваний и так называемый переход человека из первой группы здоровья во вторую и тем более третью, государством и внедрен такой инструмент как диспансеризация, - пояснила директор ТФОМС Светлана Малышева
Напомним, что с 1 января 2018 года Минздравом РФ разработан и утвержден новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения. Из перечня исключены устаревшие с точки зрения скрининга методы обследования: общий анализ крови и мочи, УЗИ.
А такие важные исследования, как маммография для женщин в возрасте от 50 до 70 лет (50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет) и кал на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет (49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 года) теперь можно теперь пройти один раз в два года.
Согласно информации, онкоскрининг, проводимый раз в два года, за шесть месяцев 2018 года прошли 6 701 человек (анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом – 5 429 человек, маммографию – 1 272 человека).