2018-08-16T12:36:20+03:00
Общество

Более 250 тысяч нижегородцев уже прошли диспансеризацию в 2018 году

Всего 23% из них являются практически здоровыми
Юлия ИСАЕВА
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Более 250 тысяч нижегородцев уже прошли диспансеризацию в 2018 годуБолее 250 тысяч нижегородцев уже прошли диспансеризацию в 2018 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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За первые полгода 2018 году уже 258 352 жителя Нижегородской области прошли диспансеризацию. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС региона.

Выяснилось, что из всех, кто прошел осмотр, 59 317 человек (23%) являются практически здоровыми. Имеющих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, вызывающие онкологическую настороженность или курильщики со стажем, оказалось 17 263 человека (6,8%). У 181 412 человек (70,2%) были выявлены хронические заболевания.

- Как вы видите, процент практически здоровых граждан невысок, но ведь для того, чтобы предотвратить возникновение заболеваний и так называемый переход человека из первой группы здоровья во вторую и тем более третью, государством и внедрен такой инструмент как диспансеризация, - пояснила директор ТФОМС Светлана Малышева

Напомним, что с 1 января 2018 года Минздравом РФ разработан и утвержден новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения. Из перечня исключены устаревшие с точки зрения скрининга методы обследования: общий анализ крови и мочи, УЗИ.

А такие важные исследования, как маммография для женщин в возрасте от 50 до 70 лет (50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет) и кал на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет (49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 года) теперь можно теперь пройти один раз в два года.

Согласно информации, онкоскрининг, проводимый раз в два года, за шесть месяцев 2018 года прошли 6 701 человек (анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом – 5 429 человек, маммографию – 1 272 человека).

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