СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-16T10:06:16+03:00

У ребенка, видевшего, как автохам напал с ножом на его отца, начался нервный тик Фото: СОЦСЕТИ

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Страшная история произошла в Нижнем Новгороде 11 августа. На семью с маленькими детьми напал автохам с ножом, который, как позже выяснилось, является сыном влиятельного человека в Нижегородской области.

«Комсомольской правде» - Нижний Новгород» удалось получить комментарий от УМВД России по Нижегородской области.

- 11 августа 2018 года в отдел полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему

Новгороду поступил ряд сообщений о конфликте между двумя группами граждан на улице Артельной. У заявителей, представляющих разные стороны конфликтной ситуации, зафиксированы телесные повреждения различной тяжести. В настоящее время по всем сообщениям проводится предварительная проверка, в ходе которого будут установлены объективные обстоятельства и хронология событий, и принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

«Комсомолка» поговорила с одной из участниц конфликта Юлией Фроловой, которая описала ужасную историю на своей страничке в социальной сети.

Как оказалось, на теле мужа Юлии, на которого и напал автохам со своим другом, множество синяков и кровоподтеков, и сейчас он находится на больничном.

- У него очень высокая температура, врачи проводят обследование, но пока не могут понять причину, - рассказала Юлия.

Не прошло бесследно нападение и для самой Юлии. Она до сих пор не может отойти от этого кошмара.

- У меня тяжелая психологическая травма, мне пришлось обратиться за помощью к психологу, - говорит Юлия. - Специалист говорит, что в будущем могут быть последствия для моего здоровья.

Дети тоже были очень напуганы. У старшего сына начался нервный тик. Двухлетняя малышка тоже испугалась. По дороге домой она спрашивала у мамы, убьют ли папу и почему мама так громко кричала. Девочка до сих пор задает вопросы.

- Мы сотрудничаем с полицией, дали все объяснения, - рассказала Юлия.

Друзья напавшего Ч. рассказали в комментариях под постом Юлии в социальной сети, что это якобы Ч. пострадал, что это на него напали и теперь он проходит лечение.

- Поспрашивав людей, которые ближе его знают, говорят, что сейчас Аркадий Ч. с травмами лежит в больнице, поговаривают, что он-то был как раз один с двумя детьми и женой, а в Вашей компании, Юлия, было 3 или 4 мужчин, которые якобы повалили его одного и начали бить на глазах у его жены и детей, а ведь у вас там тоже были дети, что же они одного угомонить не могли, чтобы детям-то своим психологических травм не нанести? – написала Yasmingul Gul.

Однако по словам Юлии Фроловой, Ч. до сих пор не дал объяснений полиции, а вот к врачам он действительно обращался. Однако те отпустили его домой.

Напомним, автохам напал на нижегородскую семью с маленькими детьми в садовом товариществе на улице Артельной вечером 11 августа.

Субботним вечером мы с семьей и друзьями шли от дачного домика, где праздновали день рождения родственницы. Именинница с цветами и подарками, мы с куском праздничного торта. Дети довольные и немного уставшие, - написала в социальной сети Юлия Фролова. - Задним ходом по узкой садовой тропе едет машина. Уйти нам некуда, везде заборы соседних участков. Мой муж говорит водителю: «Куда же ты едешь, там дети!» Была темнота, маленьких детей вполне можно было не заметить.

Но вместо того, чтобы пропустить пешеходов, водитель выскочил из автомобиля и на бросился с кулаками на мужчину, сделавшего замечание. Его с трудом удалось оттащить. После чего пострадавшие стали звонить в полицию, а «супруга нападавшего перечислять количество звезд на погонах родственников и какой будет результат заявлений».

Позже выяснилось, что нападавшим водителем был Андрей Ч., сын влиятельного человека в Нижегородской области.

- Поорал еще, что он нас всех перережет и уехал, - вспоминала Юлия. - Мы, слегка оправившись от шока, пошли к дороге вызывать такси. Вдруг на полном ходу в нашу компанию въезжает тот самый автомобиль. Дети едва успели разбежаться в стороны. А их с нами, на минуточку, было пятеро (9, 8, 7 лет, 3, 2 годика). Из машины выбегает Ч. и еще какой-то мужчина (его имя тоже было установлено – прим. ред.), сразу начинают бить наших мужей. Я с двухлетней малышкой на руках и двумя мальчишками 8 и 9 лет убегаю метров за десять, со мной подруга с трехлетней дочкой, а именинница, закрывая собой 7-летнюю дочь, пытается заснять весь беспредел на видео.

В разгар драки Ч. вернулся к машине и достал нож.

- Дети визжат от ужаса, плачут, кричат: «Папочка, папа!», маленькая дочка вцепилась в меня мертвой хваткой и только дрожала. Услышав эти крики, я побежала к мужу, его держал А.В., а с ножом на него шел Андрей Ч. Они повалили мужа, я что есть силы кричала: «Беги, у них нож!» Когда муж смог вырваться, мне показалось, что он ранен. Держался за живот и сильно хромал. К счастью, это была боль только от ударов кулаками, - написала Юлия.

После нападения зачинщики драки попытались скрыться на своем автомобиле. Но тут приехала полиция.