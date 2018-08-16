2018-08-16T08:32:13+03:00
Дом. Семья

В Нижегородской области окольцевали краснокнижного аиста

Это поможет орнитолагам следить за их судьбой
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ЛевашкинФото: Алексей Левашкин
Изменить размер текста:

Орнитологам впервые удалось окольцевать четырех птенцов черного аиста в Нижегородской области. Это действительно событие, ведь птица занесена в Красные книги России, Беларуси, Украины и Казахстана.

- Сейчас в Нижегородской области известно единственное гнездо черных аистов. Оно было найдено во время экспедиции по обследованию памятников природы в 2014 году, - пояснил член Союза охраны птиц России Алексей Левашкин. – С тех пор ежегодно пара аистов выводит птенцов.

Как уточнили в региональном госохотнадзоре, образ жизни черного аиста изучен слабо, и кольцевание птенцов как раз позволит проследить дальнейшую судьбу редких птиц. Сама процедура состоит из двух этапов. Сначала, разумеется, надо поймать птицу, которую необходимо окольцевать. А затем надеть на ее лапку пластиковые кольца с номером. Обычно это происходит на местах гнездования, на пути пролета, во время линьки или на зимовке.

Черный аист – птица скрытная, предпочитает селиться в глухих, старых лесах, на равнинах и предгорьях, а также около водоемов. В полете этот пернатый, как и другие аисты, часто парит, распластав крылья. Летает он, вытянув вперед шею и откинув назад длинные тонкие ноги.

СПРАВКА «КП»

Вес тела черного аиста достигает трех килограмм, высокие ноги поднимают его почти на метр от земли, размах крыльев составляет 1,5 метра. Оперение в основном черное, с зеленовато-фиолетовым отливом. Живот, грудь и подхвостье белые, клюв и ноги ярко алые в брачный период, в другое время коричневые. Молодые особи имеют окрас той же цветовой гаммы, что и взрослые, но более тусклый.

Черный аист – моногамная птица, размножаться начинает с трех лет. Гнездится один раз в году на высоте 10-20 метров в кроне старых, высоких деревьев или на уступах скал в местах, далеких от людского жилья, в лесных чащах. Гнездо строят из толстых веток и сучьев деревьев, скрепленных между собой при помощи дерна, земли и глины. Как и у белых аистов, у черных одно и то же гнездо может служить много лет нескольким поколениям птиц. На места гнездования аисты прилетают в конце марта-начале апреля.

ОФИЦИАЛЬНО

С 8 июля 2018 года в силу вступили изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ). Теперь за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, занесенных в Красную книгу, максимальный срок составляет четыре года лишения свободы со штрафом до 1,5 млн рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области презентовали систему распознавания лиц террористов для блок-постов
Нижегородский баскетболист Кирилл Осьминин переходит в «Иркутск»
Нижегородцев попросили докладывать о взяточничестве в больницах
ПАО «ГАЗ» увеличило убыток от продаж в 2,3 раза
Двух нижегородских полицейских обвиняют в получении взятки
МЧС предупреждает нижегородцев о грозах и ливнях 15 августа
В Дзержинске в результате ДТП пострадала 5-летняя девочка
Открытие концертного зала «Юпитер» намечено на конец 2018 года
В Нижегородской области пройдет второй этап выборов главы минкульта
Ранее судимую нижегородку задержали за снятие порчи
В Канавинском районе без холодной воды остались пять домов
Сбивший лося автомобилист госпитализирован в Нижегородской области
Более 1,8 тысячи нижегородцев купили квартиры по программе «Жилье для российской семьи»
Чистый убыток Нижегородского машзавода вырос в 2,6 раза
ДТП с тремя ранеными произошло на трассе Владимир-Муром-Арзамас
Чиновницу осудили за мошенничество в Гагинском районе
Нижегородская область планирует получить около 30 млрд рублей из федерального бюджета
Гараж на площади 112 квадратных метров сгорел в поселке Большое Козино
Автомобилист погиб в результате столкновения с грузовиком в Нижегородской области
15 августа пицца в Domino's будет стоить 99 рублей
До конца лета в Нижегородской области появятся 80 воркаут-площадок
Проект оказания поддержки молодым художникам разработают в Нижнем Новгороде
Минтранс РФ предварительно одобрил финансирование строительства обхода Балахны
Глеб Никитин: «Опыт ГК «Узола» по внедрению бережливых технологий нужно распространять на другие предприятия»
Нижегородцы попросили обследовать около 20 заброшенных социальных объектов
Новые правила размещения киосков разработают в столице Приволжья
В Нижегородской области разыскивается 57-летний Лев Якушев
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Нижнем Новгороде
Полицейские изъяли у нижегородцев более 200 свертков с наркотиками