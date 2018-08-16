В Нижегородской области окольцевали краснокнижного аиста

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-16T08:32:13+03:00

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Орнитологам впервые удалось окольцевать четырех птенцов черного аиста в Нижегородской области. Это действительно событие, ведь птица занесена в Красные книги России, Беларуси, Украины и Казахстана.

- Сейчас в Нижегородской области известно единственное гнездо черных аистов. Оно было найдено во время экспедиции по обследованию памятников природы в 2014 году, - пояснил член Союза охраны птиц России Алексей Левашкин. – С тех пор ежегодно пара аистов выводит птенцов.

Как уточнили в региональном госохотнадзоре, образ жизни черного аиста изучен слабо, и кольцевание птенцов как раз позволит проследить дальнейшую судьбу редких птиц. Сама процедура состоит из двух этапов. Сначала, разумеется, надо поймать птицу, которую необходимо окольцевать. А затем надеть на ее лапку пластиковые кольца с номером. Обычно это происходит на местах гнездования, на пути пролета, во время линьки или на зимовке.

Черный аист – птица скрытная, предпочитает селиться в глухих, старых лесах, на равнинах и предгорьях, а также около водоемов. В полете этот пернатый, как и другие аисты, часто парит, распластав крылья. Летает он, вытянув вперед шею и откинув назад длинные тонкие ноги.

СПРАВКА «КП»

Вес тела черного аиста достигает трех килограмм, высокие ноги поднимают его почти на метр от земли, размах крыльев составляет 1,5 метра. Оперение в основном черное, с зеленовато-фиолетовым отливом. Живот, грудь и подхвостье белые, клюв и ноги ярко алые в брачный период, в другое время коричневые. Молодые особи имеют окрас той же цветовой гаммы, что и взрослые, но более тусклый.

Черный аист – моногамная птица, размножаться начинает с трех лет. Гнездится один раз в году на высоте 10-20 метров в кроне старых, высоких деревьев или на уступах скал в местах, далеких от людского жилья, в лесных чащах. Гнездо строят из толстых веток и сучьев деревьев, скрепленных между собой при помощи дерна, земли и глины. Как и у белых аистов, у черных одно и то же гнездо может служить много лет нескольким поколениям птиц. На места гнездования аисты прилетают в конце марта-начале апреля.

ОФИЦИАЛЬНО

С 8 июля 2018 года в силу вступили изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ). Теперь за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, занесенных в Красную книгу, максимальный срок составляет четыре года лишения свободы со штрафом до 1,5 млн рублей.