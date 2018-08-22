СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-22T18:02:20+03:00

«У нас сгорело все. Я с двумя маленькими детьми осталась без денег, без вещей, без документов»: нижегородка просит о помощи Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Пожар разделил жизнь Натальи Бильчуговой на до и после. Ей, одинокой маме с двумя маленькими детьми, и до этого жилось тяжело. Но теперь ее жизнь превратилась в ад.

- После пожара нас переселили в маневренный фонд, - рассказала Наталья «Комсомолке». - Но тут какой-то кошмар. Здесь сыро, холодно, нет горячей воды, в окнах огромные дыры, бегают тараканы. А у меня двое детей: старшему сыну 2,5 года, а младшей дочери – годик. Я сама астматик. Мы здесь просто задыхаемся.

Более того, детям прописан особый ортопедический режим. Каждый день им необходимо делать специальные ванны. Но из-за отсутствия горячей воды нельзя даже мечтать о ежедневных ваннах. Проблематично даже просто помыться.

«У нас сгорело все. Я с двумя маленькими детьми осталась без денег, без вещей, без документов»: нижегородка просит о помощиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я пыталась разговаривать в администрации, но они говорят, что это лучшее, что они могут предложить, - чуть не плачет Наталья.

К тому же новое место жительства очень далеко от сгоревшей квартиры. До этого небольшая семья жила на улице Маршала Казакова, а теперь переехала на улицу 8-го марта, где поблизости нет ни садика, ни детской поликлиники.

- Мы с таким трудом получили путевку в детский сад для старшего сына, а теперь не сможем туда ходить, - говорит Наталья. – Нам и в поликлинику нужно постоянно ходить на консультацию к врачу и на физиопроцедуры.

На Наталью разом свалилось столько проблем, что она уже не знает, за что хвататься. Первым делом она хотела восстановить документы, но сделать этого нельзя, пока она не получит справку о пожаре. А делают ее несколько недель. Да и денег у Натальи Бельчуговой нет. Не на что покупать еду, одежду, игрушки.

«У нас сгорело все. Я с двумя маленькими детьми осталась без денег, без вещей, без документов»: нижегородка просит о помощиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- У меня всегда дома были запасы мяса, рыбы, - вспоминает Наталья. – Я старалась все покупать заранее, искала, где есть какие-то скидки.

А поскольку у детей есть ортопедические проблемы, то обоим нужна специальная обувь. Каждая пара, по словам Натальи, стоит около 4.5 тысяч рублей. Поэтому она заранее искала, где продавали дешевле, кто-то им отдавал бесплатно, что-то покупала на сэкономленные деньги. С большими скидки она покупала и игрушки детям. Теперь ничего не осталось.

Сгорела и вся одежда самой Натальи. Во время пожара она выбежала из квартиры в одной сорочке и тапочках. Это все, что у нее осталось. А ведь скоро наступят холода, а у Натальи ни сапог, ни пальто – ничего.

- Но самая главная для меня проблема сейчас – это восстановить сгоревшую квартиру, - вздыхает Наталья. – Там необходимо провести специальную химическую обработку, восстановить стены, сделать ремонт. По примерным подсчетам, все это обойдется в 600 тысяч рублей. Но таких денег у меня нет. А жить в сырой и холодной квартире с тараканами просто невозможно.

«У нас сгорело все. Я с двумя маленькими детьми осталась без денег, без вещей, без документов»: нижегородка просит о помощиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Наталья жила в трехкомнатной квартире площадью 61 квадратный метр. Две комнаты занимала она с детьми и ее мама. Третью комнату она сдавала, чтобы иметь хоть какие-то дополнительные деньги. Именно квартирант и стал причиной пожара. Выпив, он, видимо закурил и уснул, не потушив сигарету.

- Мама со страшим сыном ушли на процедуры, а мы с младшей легли спать, так как у нас была бессонная ночь, - вспоминает Наталья. – Не знаю, почему я проснулась, видимо, Бог сберег. Смотрю, а из-под двери квартиранта туман идет. Я сначала не поняла, что это такое. А потом поняла, что это дым. Стала кричать квартиранту, стучать ему в дверь, но он не открывал. Дым уже был повсюду, я схватила спящую дочь, ключ и бросилась к двери. В панике я очень долго не могла попасть в замочную скважину. Думала обуться, но потом решила, что это бесполезная трата времени. Когда я, наконец, выбралась из квартиры, я положила дочь в коляску, которая стояла в подъезде, стала кричать соседям, звонить во все квартиры. Но дома никого не было. Это был рабочий день, 11 часов утра.

Наталья вызвала пожарных. Но спасти уже ничего не удалось. Не успели спасатели помочь и квартиранту. Погибла в пожаре и кошка Натальи, которая, видимо, во сне задохнулась от дыма.

Сейчас Наталья каждый день приходит в свою сгоревшую квартиру, пытается хоть как-то отмыть стены. Но сделать это своими силами у нее не получается.

Наталья просит неравнодушных нижегородцев помочь ей.

Номер карты Натальи Бильчуговой 639002389051804805.