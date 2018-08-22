2018-08-22T17:37:18+03:00
Общество

Нижегородский футболист Денис Черышев поздравил Артема Дзюбу на испанский манер

Свое поздравление с днем рождения он разместил социальной сети
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородский футболист Денис Черышев поздравил Артема Дзюбу на испанский манерНижегородский футболист Денис Черышев поздравил Артема Дзюбу на испанский манерФото: СОЦСЕТИ
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На своей страничке в социальной сети нижегородский футболист Денис Черышев, который сейчас выступает за испанский клуб «Валенсия», поздравил питерского футболиста Артема Дзюбу на испанский манер. И сделал это очень кратко.

- с ДР Дзюбиньо, - написал Денис.

Вместе с Артемом Дзюбой Денис Черышев выступал в сборной России по футболу во время чемпионата мира по футболу. И несмотря на то что оба они разъехались по своим клубам, которые находятся за тысячи километров вдруг от друга, это не помешало Денису вспомнить о главном празднике коллеги по сборной.

Нижегородский футболист Денис Черышев поздравил Артема Дзюбу на испанский манер Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородский футболист Денис Черышев поздравил Артема Дзюбу на испанский манерФото: СОЦСЕТИ

Сегодня нападающему питерского «Зенита» Артему Дзюбе исполнилось 30 лет. Поздравили изменника не только коллеги, но и министр спорта РФ Павел Колобков, который отправил футболисту правительственную телеграмму.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу Дзюба забил три гола и сделал две результативные передачи в пяти матчах. Один из его голов претендовал на звание лучшего по версии FIFA.

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