СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-22T12:10:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородцы часто жалуются на городские маршрутки, в частности много претензий у жителей города к неаккуратному вождению и гонкам на дорогах. Но, к сожалению, и другие участники дорожного движения тоже не всегда соблюдают правила, а также не заботятся о своей безопасности.

Неоднозначная авария произошла 21 августа в 19.50 на улице Строкина около дома №14 в Автозаводском районе. 51-летний водитель ПАЗ 32054, которая двигалась по маршруту №301, сбил 90-летнего велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части. В результате аварии мужчина скончался.

Маршрутка в Нижнем Новгороде насмерть сбила 90-летнего велосипедиста. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

- Обстоятельства аварии сейчас выясняются, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД по Нижегородской области. – Но хотелось бы отметить, что у велосипедиста не было светоотражающих элементов одежды, а на велосипеде не было катафотов. А потому вечером во время дождя его, скорее всего, не было видно.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание всех велосипедистов, что для собственной безопасности необходимо оснащать велосипеды катафотами, а также специальными фонарями. Кроме того, необходимо надевать одежду со светоотражающими вставками и желательно светлую.

К сожалению, вечером пешеходов и велосипедистов видно очень плохо, а значит вероятность ДТП сильно возрастает.