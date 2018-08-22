2018-08-22T12:10:00+03:00
Общество

Маршрутка в Нижнем Новгороде насмерть сбила 90-летнего велосипедиста

Авария произошла в Автозаводском районе
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Маршрутка в Нижнем Новгороде насмерть сбила 90-летнего велосипедиста. Фото: ГИБДД по Нижегородской областиМаршрутка в Нижнем Новгороде насмерть сбила 90-летнего велосипедиста. Фото: ГИБДД по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Нижегородцы часто жалуются на городские маршрутки, в частности много претензий у жителей города к неаккуратному вождению и гонкам на дорогах. Но, к сожалению, и другие участники дорожного движения тоже не всегда соблюдают правила, а также не заботятся о своей безопасности.

Неоднозначная авария произошла 21 августа в 19.50 на улице Строкина около дома №14 в Автозаводском районе. 51-летний водитель ПАЗ 32054, которая двигалась по маршруту №301, сбил 90-летнего велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части. В результате аварии мужчина скончался.

Маршрутка в Нижнем Новгороде насмерть сбила 90-летнего велосипедиста. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Маршрутка в Нижнем Новгороде насмерть сбила 90-летнего велосипедиста. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

- Обстоятельства аварии сейчас выясняются, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД по Нижегородской области. – Но хотелось бы отметить, что у велосипедиста не было светоотражающих элементов одежды, а на велосипеде не было катафотов. А потому вечером во время дождя его, скорее всего, не было видно.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание всех велосипедистов, что для собственной безопасности необходимо оснащать велосипеды катафотами, а также специальными фонарями. Кроме того, необходимо надевать одежду со светоотражающими вставками и желательно светлую.

К сожалению, вечером пешеходов и велосипедистов видно очень плохо, а значит вероятность ДТП сильно возрастает.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Новости 24
В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело о хищении денег при реконструкции детского сада
Нижегородская телебашня окрасится в цвета российского триколора 22 августа
В нижегородских лесах вводится пятый класс пожароопасности
Наземный переход через реку Левинка в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2018 году
Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Дивеевский район
«Поезда здоровья» побывали в 100 населенных пунктах Нижегородской области
В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»
Нижегородец задолжал своему ребенку почти один миллион рублей
90 процентов котельных Теплоэнерго в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону
Нижегородку обвиняют в избиении подруги до смерти
Нижегородец вымогал у врача 1,5 миллиона рублей
Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов
В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза
Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов
Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной
В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга