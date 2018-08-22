СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-22T10:57:59+03:00

Во время аварии в Нижегородской области погибли оба водителя. Фото: ГИДББ по Нижегородской области

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Страшная авария произошла поздним вечером в Воротынском районе. ДТП произошло 21 августа в 22.30 на 543 километре автодороги Москва – Уфа. 55-летний водитель автомобиля «Скания», водительский стаж которого 13 лет, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время навстречу ехал автомобиль «Мерседес»/. За рулем которого находился 41-летний мужчина. Удар был настолько сильным, что оба водителя скончались на месте.

Во время аварии в Нижегородской области погибли оба водителя. Фото: ГИДББ по Нижегородской области

Пострадали и пассажиры «Мерседеса». Оба мужчины 43 и 38 лет получили ушибы правой руки и правой ноги и были госпитализированы.

21 августа в нижегородской области зафиксировано 18 ДТП, в которых четыре человека погибли и 23 участника дорожного движения получили травмы.

Во время аварии в Нижегородской области погибли оба водителя. Фото: ГИДББ по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде было зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.