2018-08-16T00:20:33+03:00
Происшествия

Туристы из Нижнего Новгорода пострадали в ДТП под Геленджиком

Джип с путешественниками упал с обрыва
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Туристы из Нижнего Новгорода пострадали в ДТП под Геленджиком. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краюТуристы из Нижнего Новгорода пострадали в ДТП под Геленджиком. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
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В джипе, упавшем с обрыва на горной дороге под Геленджиком вечером во вторник, 14 августа, находились туристы из Нижнего Новгорода. Авария произошла в горно-лесном массиве села Возрождение. Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, водитель автомобиля марки «ГАЗ», в салоне которого находилось шесть пассажиров, в том числе двое малолетних детей, допустил опрокидывание внедорожника в овраг.

- В результате водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время им оказывается помощь в медицинских учреждениях. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Туристы из Нижнего Новгорода пострадали в ДТП под Геленджиком. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Туристы из Нижнего Новгорода пострадали в ДТП под Геленджиком. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По словам заместителя начальника УГИБДД России по Краснодарскому краю Александра Матвеева, в числе пострадавших – туристы из Нижнего Новгорода и из Ставропольского края, сообщает ТАСС. Кроме того, уточняется, что автомобиль, на котором ехала туристическая группа, был выпущен в 1966 году.

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