Давайте экономить: Сколько времени мы тратим на магазины?

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-15T16:49:25+03:00

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«Как жаль, что в сутках всего лишь 24 часа». Готовы поспорить - каждый хоть раз ловил себя на этой мысли. В суете рабочих будней мы постоянно ничего не успеваем. И возникает вопрос - как сэкономить время?

Сеть популярных супермаркетов SPAR-Online предлагает заказывать доставку продуктов на дом. Фото предоставлено компанией SPAR.

Вы когда-нибудь задумывались, сколько минут и даже часов у нас уходит на покупку продуктов? Мы подскажем: каждый из нас тратит на это около 240 часов в год - это дорога, пробки, бензин, время в магазине и на кассе, погрузка-разгрузка покупок. Это очень много. Пока другие ходят на йогу, в спортзал, занимаются собой, отдыхают, мы устало бродим среди полок с продуктами и решаем, что приготовить.

Сеть популярных супермаркетов SPAR-Online предлагает заказывать доставку продуктов на дом. Фото предоставлено компанией SPAR.

SPAR-Online поможет решить эту проблему. Сеть популярных супермаркетов предлагает заказывать доставку продуктов на дом. Быстро и удобно. Цены ничем не отличаются от тех, что в реальных магазинах, а времени на покупку тратится намного меньше. Покупать продукты дома - что может быть лучше?

Более того, в интернет-магазине действуют специальные скидки по промо-кодам, которые можно найти в социальных сетях по #спаронлайн #магазинумныхпокупок. Но это еще не все хорошие новости. SPAR снизил минимальную сумму заказа для бесплатной доставки. В течение всего августа в онлайн-магазине можно купить товары на тысячу рублей и получить доставку в подарок! Такого еще не было.

Сеть популярных супермаркетов SPAR-Online предлагает заказывать доставку продуктов на дом. Фото предоставлено компанией SPAR.

Плюс ко всему вы сможете проверить качество продуктов при курьере и только потом за них заплатить - любой товар, в котором вы сомневаетесь, не нужно оплачивать.

Многие нижегородцы уже попробовали интернет-услугу супермаркета Spar и остались в восторге.

- Заказывали доставку продуктов #спаронлайн - удобно. Что мне понравилось: экономит время, продукты все свежие; не надо никуда идти и тащить тяжелые пакеты с едой; меньше соблазна купить что-то ненужное. На сайте заказываешь то, что действительно необходимо. Рекомендую для ценителей времени, - оставила свой отзыв jeni_fitnn. (добавить ссылку на отзыв)

Сеть популярных супермаркетов SPAR-Online предлагает заказывать доставку продуктов на дом. Фото предоставлено компанией SPAR.

- Сегодня сделала первый заказ на доставку продуктов и осталась приятно удивлена. Все переживания оказались напрасными: все продукты свежие, куриные яйца в коробке целые, все хорошо упаковано. Заказ делала поздно ночью - на утро доставка уже на пороге! Спасибо за сервис и оперативность, - написала Яна Меркулова. (добавить ссылку на отзыв)

- Только что получила свой первый заказ. Большое спасибо идеологу проекта за внедрение современного этапа в развитии! Привезли в разных пакетах, еще и разделенных перегородкой сумки-холодильника, молочную продукцию, бытовые средства, бакалею, выпечку. Конечно, не стоит ожидать, что всегда и все в наличии, но доброжелательный сотрудник заблаговременно перезванивает и предлагает альтернативу, ну или вы можете отказаться от звонка, и вам замену привезут в отдельном пакете и выберете на месте. Главный плюс - экономия! На вас не влияют заманчивые этикетки и маркетинговая психология, вы бесцельно не бродите среди полок и четко видите калькуляцию покупок, что вас определенно сдерживает от чрезмерных трат, - поделилась своим опытом Мария Тарасова-Ровенская. (добавить ссылку на отзыв)

И таких отзывов очень много. Нельзя упускать интересные предложения, особенно когда они идут только на пользу, правда?

Фото предоставлено компанией SPAR.

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