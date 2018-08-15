2018-08-15T16:44:45+03:00
Общество

Пешеходный мост на улице Красных Зорь отремонтируют

Жители недоумевают, зачем понадобилось закрывать переправу на все лето
Анастасия НАЗАРОВА
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Из-за того, что мост закрыли, местным жителям приходится идти в обход, а это долгоИз-за того, что мост закрыли, местным жителям приходится идти в обход, а это долгоФото: СОЦСЕТИ
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Почти детективная история приключилась в соцсетях из-за закрытия пешеходного мостика на улице Красных Зорь в Московском районе. Инициатором обсуждения закрытой переправы стала Марина Гусева, которая написала, что закрыли давно, а вот зачем и почему, неизвестно.

- Кто-то говорил, что весной там умер человек. Кто-то знает? - поинтересовалась нижегородка.

Почти сразу посыпались комментарии «знающих» пользователей.

- Вроде из-за чемпионата закрывали, - написала Ярослава Прохорова.

- Слышал, что закрыли еще в начале лета, из-за чего точно, не знаю, - добавил Николай Данилов.

Администрация займется поиском подрядчика для ремонта переправы Фото: СОЦСЕТИ

Администрация займется поиском подрядчика для ремонта переправыФото: СОЦСЕТИ

Нашлись и те, которые уверены, что проход через мост закрыли после трагических событий, произошедших на нем. Однако опять же ни у кого нет точной информации. Одни догадки.

В одном комментаторы сошлись: мост в ужасном состоянии и срочно нуждается в ремонте.

- Там дыры внушительных размеров, - обратил внимание Игорь Морозов.

- Нам очень нужен этот мост, приходится такие кругаля давать, когда идешь в обход этого места, - посетовала Наталья Дроздова.

А вот Наталья Лядкова со знанием дела заявила: «Мост закрыли после звонка из лицея №87. Там дыры огромные! Он аварийный».

Оказалось, что мост в аварийном состоянии Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что мост в аварийном состоянииФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» отправила официальный запрос в пресс-службу администрации города, с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ не заставил себя ждать.

- Пешеходный мостик закрыт в связи с аварийным состоянием. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства подготовил аукционную документацию для определения подрядчика по восстановлению переправы. Конкурс состоится 20 августа, - говорится в ответе на запрос.

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