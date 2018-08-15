Пешеходный мост на улице Красных Зорь отремонтируют
Почти детективная история приключилась в соцсетях из-за закрытия пешеходного мостика на улице Красных Зорь в Московском районе. Инициатором обсуждения закрытой переправы стала Марина Гусева, которая написала, что закрыли давно, а вот зачем и почему, неизвестно.
- Кто-то говорил, что весной там умер человек. Кто-то знает? - поинтересовалась нижегородка.
Почти сразу посыпались комментарии «знающих» пользователей.
- Вроде из-за чемпионата закрывали, - написала Ярослава Прохорова.
- Слышал, что закрыли еще в начале лета, из-за чего точно, не знаю, - добавил Николай Данилов.
Администрация займется поиском подрядчика для ремонта переправыФото: СОЦСЕТИ
Нашлись и те, которые уверены, что проход через мост закрыли после трагических событий, произошедших на нем. Однако опять же ни у кого нет точной информации. Одни догадки.
В одном комментаторы сошлись: мост в ужасном состоянии и срочно нуждается в ремонте.
- Там дыры внушительных размеров, - обратил внимание Игорь Морозов.
- Нам очень нужен этот мост, приходится такие кругаля давать, когда идешь в обход этого места, - посетовала Наталья Дроздова.
А вот Наталья Лядкова со знанием дела заявила: «Мост закрыли после звонка из лицея №87. Там дыры огромные! Он аварийный».
Оказалось, что мост в аварийном состоянииФото: СОЦСЕТИ
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» отправила официальный запрос в пресс-службу администрации города, с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ не заставил себя ждать.
- Пешеходный мостик закрыт в связи с аварийным состоянием. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства подготовил аукционную документацию для определения подрядчика по восстановлению переправы. Конкурс состоится 20 августа, - говорится в ответе на запрос.