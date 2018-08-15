2018-08-15T16:16:25+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Именно молодежь должна определить образ нашего будущего»

На встрече главы региона с молодыми активистами присутствовали около 150 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин: «Именно молодежь должна определить образ нашего будущего». Фото: Юлия ГОРШКОВАГлеб Никитин: «Именно молодежь должна определить образ нашего будущего». Фото: Юлия ГОРШКОВА
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с молодыми активистами в среду, 15 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Именно молодежь должна определить образ будущего, в котором мы будем жить. Мы ждем от вас комплексных предложений, которые можно не только поддержать, но и реализовать. И чем конкретнее будет предложение, тем проще над ним работать, - отметил Глеб Никитин.

На встречу пришло около 150 человек. Общение проходило в формате «вопрос – ответ». Участников встречи интересовали проблемы здравоохранения, социальной поддержки детей с инвалидностью, спорта, модернизации образования, грантовой поддержки молодых ученых и многое другое.

Так, например, активист федерального проекта «МедиаГвардия» Дарья Ефимычева обратилась к Глебу Никитину с просьбой поддержать проект «Юный медик – будущее России».

- Мы просили больницы взять на стажировку школьников, но нам отказали. При этом у нас в области есть около 200 ребят, которые очень хотят заниматься медицинским волонтерством, - рассказала Дарья Ефимычева.

- Нам нужно поддержать в этом ребят, ведь далеко не все готовы идти в профессию медика, и в больницах от них будет большая польза, - сказал глава региона.

Председатель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков попросил пустить в Дзержинске низкопольные автобусы, предназначенные для перевозки маломобильных граждан.

- Людей с инвалидностью в городе много, они очень активны, поэтому вопрос стоит очень остро. Нужно организовать доступную среду. Я предлагаю передать часть таких автобусов из Нижнего Новгорода в Дзержинск, - заявил Михаил Четвертаков.

- В Нижнем Новгороде сейчас 244 низкопольных автобуса, но и их не хватает, - возразил Глеб Никитин. – Но если мы будем менять транспорт, то эти автобусы будем передавать в районы.

Кроме того, глава Нижегородской области дал поручения помочь общественной организации из Чкаловска, работающей с детьми-инвалидами, проработать вопрос о строительстве молодежных центров в новых жилых комплексах, ввести электронную отчетность в школах, взять на контроль восстановление и чистку хоккейных коробок в Балахне, помочь с аттестацией волонтеров-спасателей при МЧС и обеспечить стажировку молодых специалистов в министерствах в рамках проекта «Команда правительства».

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