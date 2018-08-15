"В Нижнем Новгороде может появиться вторая Наталья Водянова": модный американский журнал пригласил нижегородку Маргариту Владимирову на фотосессию

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-15T16:25:01+03:00

Один из модных журналов пригласил нижегородку на фотосессию в Нью-Йорк

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Нижний Новгород уже давно прославился на весь мир благодаря Наталье Водяновой. Но в скором времени на обложках мировых журналов может появиться и еще одна нижегородка – Маргарита Владимирова (Влади).

Американские каникулы

Марго с детства мечтала стать моделью, но с ее ростом 163 сантиметра, казалось, о такой карьере можно было забыть. Но… порой мечты становятся реальностью. Совершенно неожиданно фотографии Маргариты оценили редакторы модного нью-йоркского журнала Smoothlifestyle и пригласили на фотосессию в Нью-Йорк.

- Меня снимал очень известный нью-йоркский фотограф Хосе Гуэрра, который специализируется на фотографиях девушек с формами, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Маргарита Владимирова. – Формы у меня хоть и не пышные, но не модельные. И во время фотосессии, где были и другие модели: африканки, бразильянки, испанки, я чувствовала себя худышкой.

По словам Маргариты, вся съемка проходила в очень дружественной атмосфере.

- Единственное, я переживала, что не знаю английского языка, не могу общаться, - вспоминала Маргарита. – Но дизайнер журнала оказалась русской, она-то мне и переводила все, что говорил фотограф.

В Нижнем Новгороде может появиться вторая Наталья ВодяноваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А Хосе Гуэрра говорил очень много. Он подсказывал Маргарите какую позу нужно принять, куда поставить руки и ноги, насколько повернуть голову, куда отвести глаза.

- Иногда он сам подходил и поправлял, - говорит Маргарита.- А когда он фотографировал меня на скамейке, он сам красиво раскладывал мои волосы. Так бережно к моим волосам никто не относился.

Для Маргариты Хосе Гуэрра провел сразу три фотосессии.

- Из всех моделей я была единственной, кого снимали сразу в двух локациях, - улыбается Маргарита. – Всех девушек отсняли в кимоно, и просто в купальнике, а меня еще и на фоне спортивных ящичков, как будто я на скамейке в спортивной раздевалке. Наверное, я чем-то зацепила фотографа.

По словам Маргариты, Хосе Гуэрра понравилась ее спортивная фигура, а также то, что у нее нет ни единой пластической операции. Сегодня это большая редкость и ценность для фотографа.

Фотосессия прошла без сучка и задоринки. Однако еще за день до этого она вообще могла не состояться.

- Когда я прилетела в Нью-Йорк, оказалось, что мой багаж потерялся. У меня остался только небольшой рюкзачок, где были деньги, документы и зубная щетка с пастой. Но самое страшное, что в багаже были купальник и туфли для фотосессии, - вспоминает Маргарита. – Причем, они должны были соответствовать определенным параметрам. Я две недели до отъезда бегала по магазинам и искала максимально открытый однотонный купальник без завязок и бежевые лодочки.

Маргарита прилетела в Нью-Йорк за два дня до фотосессии. Все это время она ходила в одной и той же одежде, в которой 14 часов летела в самолете. Фотосессия была уже на носу, а багажа все не было.

- Я начала переживать – я прилетела в Нью-Йорк на фотосессию, о которой мечтала всю жизнь, и она может не состояться, потому что мой багаж потеряли, - говорит Маргарита. – Я жила в отеле Hilton в центре Нью-Йорка, рядом со мной была Пятая авеню, где есть любые магазины от масс-маркета до элитных, таких как Диор. И я пошла по магазинам. Хорошо, что я подкопила денег перед поездкой.

Маргарите повезло, она попала в сезон скидок. Бегая из магазина в магазин, она все же нашла более или менее подходящий купальник за небольшие деньги.

- Я так боялась, что купальник не подойдет, что взяла сразу два, - призналась Маргарита.

А вот с туфлями оказалось сложнее. Подходящие она увидела только вечером, когда от беготни и переживаний уже валилась с ног.

Багаж Маргарите все же вернули. Его принесли в отель на следующий день после съемок, когда девушка уже собиралась уезжать обратно.

В Нижнем Новгороде может появиться вторая Наталья ВодяноваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

С чего все началось

Фотосессия в Нью-Йорке, на которую приехала Маргарита, была вторым этапом конкурса журнала Smoothlifestyle. Первый этап проходил в Нижнем Новгороде.

- Я случайно увидела пост в социальной сети, что у проекта Smoothlifestyle есть модельное направление, написала и меня пригласили, - улыбается Маргарита.

На съемках все девушки должны были прийти без макияжа, а также с убранными назад волосами. После чего снимки со всеми участницами проекта отправили в Нью-Йорк. Из более чем 20 нижегородских девушек американским редакторам модного журнала понравилась лишь Маргарита.

- Я не ожидала такого! – с восторгом вспоминает Маргарита. – Я первый раз принимала участие в таких съемках и меня сразу же пригласили на фотосессию в Нью Йорк!

Однако это не первые съемки Маргариты. Она несколько лет принимает участие в TFP-съемках. За такие фотосессии модель не получает денег, а только свои фото. А год назад Маргарита вошла в ТОП-500 самых красивых девушек России по версии журнала Maxim. Однако на фотосессию мирового уровня ее пригласили впервые.

- В нашем проекте может принять участие любая девушка, независимо от параметров и возраста, - объяснила style-директор проекта Smoothlifestyle в Нижнем Новгороде Юлия Чернова. – Никогда не знаешь, какой типаж будет востребован.

Сейчас Маргарита ждет вердикт модного журнала. И если все сложится удачно, с ней будет подписан контракт. Однако Марго не сидит, сложа руки, и активно занимается подготовкой к открытию собственного салона красоты в Нижнем Новгороде.

СОВЕТЫ ОТ МОДЕЛИ

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» попросила Маргариту Владимирову провести для читателей небольшой мастер-класс и рассказать, как фотографироваться, чтобы всегда хорошо получаться на фотографиях.

И вот какие советы она дала:

- Больше фотографироваться и анализировать свои фото, чтобы понять в каком ракурсе, вы смотритесь лучше всего,

- Девушка в платье не должна ставить ноги на ширине плеч,

- Для того чтобы казаться стройнее, ноги надо поставить в третью позицию, то есть пятка одной ноги ставится примерно в середине другой стопы,

- Рука никогда не должна быть выше лица,

- Не нужно класть руки на колени – каждую руку на одно колено. Опущенные руки должны быть вместе, например, лежать одна на другой.

- Не кладите руки между коленями,

- если вы фотографируетесь с поднятыми руками, то руки должны быть одна выше другой,

- Не выставляйте вперед локоть или колени, иначе они будут казаться слишком большими,

- Если вы фотографируетесь на стуле, ставьте ноги рядом друг с другом. Не закидывайте ногу на ногу и не ставьте ноги слишком широко. Если вы хотите прикрыть щиколотки, чтобы они казались тоньше, можно скрестить ноги только в районе щиколоток.

- Никогда не фотографируйтесь боком, если у вас узкий разрез глаз. Допускается лишь небольшой поворот головы.