2018-08-15T12:16:25+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородская область может стать главным экспортером газетной бумаги в России»

Глава региона посетил с рабочим визитом Балахнинский район
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин: «Нижегородская область может стать главным экспортером газетной бумаги в России»Глеб Никитин: «Нижегородская область может стать главным экспортером газетной бумаги в России»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Балахнинский район во вторник, 14 августа 2018 года. Одним из предприятий, которые посетил Глеб Никитин, стал бумкомбинат «Волга» - напомним, в конце прошлого года усилиями главы региона там был разрешен многолетний конфликт предприятия и энергетиков, который грозил остановкой работы.

- В свое время я активно участвовал в решении хозяйственного спора бумкомбината «Волга» с энергетиками. Результат мы получили, теперь предприятие может работать. По плану производства они смогут увеличить объем экспорта на 20 процентов, на сумму более миллиарда рублей. Кроме того, здесь будут созданы 75 дополнительных рабочих мест. Все это позволяет уверенно смотреть в будущее, зная, что здесь не будет безработицы и снижения благосостояния населения, - отметил Глеб Никитин, добавив, что развитие бумкомбината поможет Нижегородской области стать крупнейшим экспортером газетной бумаги в России.

Напомним, в ноябре 2017 года глава Нижегородской области Глеб Никитин собрал совещание по ситуации с конфликтом бумкомбината и энергетиков, который грозил остановкой работы предприятия. Задолженность на тот момент составляла уже порядка миллиарда рублей. После переговоров стороны приняли решение обсудить мировое соглашение о рассрочке выплаты задолженности в течение семи лет.

Напомним также, в начале августа в Грузии были задержаны братья Глушковы – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков, обвиняемые в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и взяточничестве. По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков через посредника – родного брата Владимира – получил от директора строительной фирмы взятку в размере шести миллионов рублей за выделение земли под строительство двух многоквартирных домов. Кроме того, на том же участке был возведен двухэтажный торговый центр, что сделало невозможным эксплуатацию автостанции. Размер причиненного братьями Глушковыми ущерба оценивается не менее чем в 100 миллионов рублей.

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