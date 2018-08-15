2018-08-15T11:11:46+03:00
Общество

«Альфа»

С 23 августа в кинотеатрах города (12+)
Эльвира ОСИПОВА
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Кадр из фильма.Кадр из фильма.
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20 тысяч лет назад наша Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу. Волей случая юный охотник оказывается отделен от племени, оставшись один на один с диким доисторическим миром - миром, полным жестоких врагов. Но там, где меньше всего ждешь помощи, находится один неожиданный союзник, дружба с которым навсегда изменит всю историю человечества. (12+)

Режиссер: Альберт Хьюз

В ролях: Коди Смит-МакФи, Наташа Мальте, Леонор Варела, Йенс Хультен.

С 23 августа

Смотрите в кинотеатре «Арлекино»,

пл. Советская, 5 (ТРЦ «Жар-птица»); тел. 202-98-98

Билеты: от 200 руб.

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