«Валенсия» арендовала игрока сборной России Дениса Черышева
Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев проведет нынешний сезон в испанской «Валенсии». Клуб объявил об аренде 27-летнего нижегородца 14 августа.
Сначала «Валенсия» опубликовала на своей странице в Твиттере пост на русском языке: «Летучая мышь возвращается домой».
Valencia CF on Twitter
А после появилось официальное сообщение об аренде звезды ЧМ-2018 по футболу.
Valencia CF on Twitter
Любопытно, что на личных страницах Дениса в Инстаграме и Твиттере никаких постов о новом витке его карьеры пока нет.
Кстати, играть в «Валенсии» Черышеву не впервой. Он выступал за этот клуб во второй половине сезона 2015/2016 (тогда его в аренду сдал «Реал»). Футболист забил три гола в восьми матчах. Правда, тогда «Валенсия» так и не выкупила его. Нижегородец за семь миллонов евро перешел в «Вильярреал».
СПРАВКА «КП»
Денис Черышев родился в 1990 году в Нижнем Новгороде. Его отец - Дмитрий - играл за местный «Локомотив». В 1996 году семья переехала в Испанию. Там Денис начал заниматься футболом.
В 2002 году его заметили скауты мадридского «Реала». 24 июля 2012 года Денис Черышев отыграл первый тайм товарищеского матча основной команды «Реала» против «Овьедо».
1 сентября 2013 года футболист был отдан в аренду «Севилье» на сезон без права выкупа. Затем играл за «Вильярреал», «Валенсию».
Черышев имел право выступать за испанские сборные. Однако из-за слишком большой конкуренции предпочёл выступать за сборную России, начав с юношеской сборной (до 17 лет). 29 марта 2011 года дебютировал в составе молодёжной сборной в игре против Азербайджана. Первый гол забил 6 сентября 2011 года в матче против сборной Польши.
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