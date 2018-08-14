Нижегородец занял первое место на международном турнире по Окинавскому каратэ и кобудо
С 1 по 8 августа в японском городе Наха проходил первый международный турнир по Окинавскому каратэ и кобудо, в котором приняли участие порядка 1500 спортсменов из 59 стран мира. Нижегородский мастер спорта по карате Алексей Груздев рассказал о том, как ему удалось победить японских мастеров и завоевать «золото» в дисциплине ката с одним из самых сложных видов оружия - сай (трезубец).
Алексей Груздев одолел японских каратистов в дисциплине ката с одним из самых сложных видов оружия - сай (трезубец)Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Алексей Груздев: «Для меня главным было попасть в восьмерку сильнейших, на победу не рассчитывал»