2018-08-15T10:52:51+03:00
Академия спорта

Нижегородец занял первое место на международном турнире по Окинавскому каратэ и кобудо

Алексей Груздев одолел японских каратистов в дисциплине ката с одним из самых сложных видов оружия - сай (трезубец)
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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Мастер спорта по карате, золотой призер 1-го Международного турнира «Okinawa Karate Kobudo» Алексей Груздев. Фото: сайт Karate.ruМастер спорта по карате, золотой призер 1-го Международного турнира «Okinawa Karate Kobudo» Алексей Груздев. Фото: сайт Karate.ru
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С 1 по 8 августа в японском городе Наха проходил первый международный турнир по Окинавскому каратэ и кобудо, в котором приняли участие порядка 1500 спортсменов из 59 стран мира. Нижегородский мастер спорта по карате Алексей Груздев рассказал о том, как ему удалось победить японских мастеров и завоевать «золото» в дисциплине ката с одним из самых сложных видов оружия - сай (трезубец).

Алексей Груздев одолел японских каратистов в дисциплине ката с одним из самых сложных видов оружия - сай (трезубец) Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Алексей Груздев одолел японских каратистов в дисциплине ката с одним из самых сложных видов оружия - сай (трезубец)Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Алексей Груздев: «Для меня главным было попасть в восьмерку сильнейших, на победу не рассчитывал»

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