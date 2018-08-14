2018-08-14T18:30:48+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Цены на авиабилеты взлетят из-за падения рубля

Это может произойти уже 15 августа
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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Цены на авиабилеты резко взлетят из-за падения рубляЦены на авиабилеты резко взлетят из-за падения рубляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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О том, почему курс валют влияет на стоимость авиабилетов, и насколько подорожают перелеты из России за границу, рассказал глава пресс-службы компании Biletix Григорий Луговой.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Эксперт: «По международным направлениям стоимость авиабилетов вырастет на 5-7 процентов»

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