2018-08-14T18:04:24+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Елена Кузнецова: «В сентябре мы сформируем понятную для всех маршрутную сеть, отмененные маршруты вернуть уже невозможно»

Руководитель городского департамента транспорта рассказала о судьбе маршрутной сети и метро в Нижнем Новгороде
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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Руководитель городского департамента транспорта рассказала о судьбе маршрутной сети и метро в Нижнем НовгородеРуководитель городского департамента транспорта рассказала о судьбе маршрутной сети и метро в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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14 августа и.о. директора департамента транспорта и связи городской администрации Елена Кузнецова провела брифинг по теме завершения сбора предложений от нижегородцев по реформированию маршрутной сети Нижнего Новгорода. Когда закончится обработка всех предложений от жителей, когда, наконец, введут новую маршрутную сеть, почему автобусы не ходят допоздна и что будет с метро – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Елена Кузнецова: «В сентябре мы сформируем понятную для всех маршрутную сеть, отмененные маршруты вернуть уже невозможно»

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