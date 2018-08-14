Елена Кузнецова: «В сентябре мы сформируем понятную для всех маршрутную сеть, отмененные маршруты вернуть уже невозможно»

14 Авг. 10:00 2018-08-14T18:04:24+03:00

Руководитель городского департамента транспорта рассказала о судьбе маршрутной сети и метро в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Руководитель городского департамента транспорта рассказала о судьбе маршрутной сети и метро в Нижнем Новгороде

Изменить размер текста: A A

14 августа и.о. директора департамента транспорта и связи городской администрации Елена Кузнецова провела брифинг по теме завершения сбора предложений от нижегородцев по реформированию маршрутной сети Нижнего Новгорода. Когда закончится обработка всех предложений от жителей, когда, наконец, введут новую маршрутную сеть, почему автобусы не ходят допоздна и что будет с метро – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!