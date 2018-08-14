«Дети визжат от ужаса, плачут, кричат: «Папочка, папа!»: автохамы напали с ножом на нижегородскую семью

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-14T19:27:11+03:00

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Жуткая история произошла с нижегородской семьей, которая с маленькими детьми возвращались с дня рождения.

- Субботним вечером мы с семьей и друзьями шли от дачного домика, где праздновали день рождения родственницы. Именинница с цветами и подарками, мы с куском праздничного торта. Дети довольные и немного уставшие, - написала в социальной сети одна из участниц Юлия Фролова. - Задним ходом по узкой садовой тропе едет машина. Уйти нам некуда, везде заборы соседних участков. Мой муж говорит водителю: «Куда же ты едешь, там дети!» Была темнота, маленьких детей вполне можно было не заметить.

Но вместо того, чтобы пропустить пешеходов, водитель выскочил из автомобиля и на бросился с кулаками на мужчину, сделавшего замечание. Его с трудом удалось оттащить. После чего пострадавшие стали звонить в полицию, а «супруга нападавшего перечислять количество звезд на погонах родственников и какой будет результат заявлений».

Позже выяснилось, что нападавшим водителем был Андрей Ч., сын влиятельного человека в Нижегородской области.

- Поорал еще, что он нас всех перережет и уехал, - вспоминала Юлия. - Мы, слегка оправившись от шока, пошли к дороге вызывать такси. Вдруг на полном ходу в нашу компанию въезжает тот самый автомобиль. Дети едва успели разбежаться в стороны. А их с нами, на минуточку, было пятеро (9, 8, 7 лет, 3, 2 годика). Из машины выбегает Ч. и еще какой-то мужчина (его имя тоже было установлено – прим. ред.), сразу начинают бить наших мужей. Я с двухлетней малышкой на руках и двумя мальчишками 8 и 9 лет убегаю метров за десять, со мной подруга с трехлетней дочкой, а именинница, закрывая собой 7-летнюю дочь, пытается заснять весь беспредел на видео.

В разгар драки Ч. вернулся к машине и достал нож.

- Дети визжат от ужаса, плачут, кричат: «Папочка, папа!», маленькая дочка вцепилась в меня мертвой хваткой и только дрожала. Услышав эти крики, я побежала к мужу, его держал А.В., а с ножом на него шел Андрей Ч. Они повалили мужа, я что есть силы кричала: «Беги, у них нож!» Когда муж смог вырваться, мне показалось, что он ранен. Держался за живот и сильно хромал. К счастью, это была боль только от ударов кулаками, - написала Юлия.

После нападения зачинщики драки попытались скрыться на своем автомобиле. Но тут приехала полиция.

- Я никак не могу оправиться от шока. Дети дрожали, вскрикивали, плакали всю ночь. Меня трясет как при температуре, - призналась Юлия Фролова.

Под постом с жутким рассказом сразу же стали появляться комментарии сочувствующих.

- Чудовищно. Больно и страшно. Желаю вам и вашим детям оправиться от случившегося побыстрее - не страдать и не бояться. Приложите силы пожалуйста чтобы наказали виновных. Добра вам, - прокомментировала Светлана Лозович.

Но к вечеру появились и те, кто встал на защиту Андрея Ч.

- Поспрашивав людей, которые ближе его знают, говорят, что сейчас Аркадий Ч. с травмами лежит в больнице, поговаривают, что он-то был как раз один с двумя детьми и женой, а в Вашей компании, Юлия, было 3 или 4 мужчин, которые якобы повалили его одного и начали бить на глазах у его жены и детей, а ведь у вас там тоже были дети, что же они одного угомонить не могли, чтобы детям-то своим психологических травм не нанести? – написала Yasmingul Gul.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» будет следить за развитием истории.