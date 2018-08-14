Национальная система сертификации: куда ведет QR-код на товаре?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-14T17:43:11+03:00

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Мы все хотим, чтобы на нашем столе были только качественные и безопасные продукты. Но как определить их в магазине? Сегодня почти на каждой упаковке стоит надпись «сделано по ГОСТу». Но не всегда это соответствует действительности. Жаловаться на мошенников стали уже не только потребители, но и сами производители, которые стараются поддерживать высокое качество своей продукции и не желают мириться с недобросовестной конкуренцией.

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Отдельные производители не проводят никаких испытаний своей продукции и эксплуатируют потребительские привычки наших граждан, - рассказал на брифинге в Нижнем Новгороде руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов. - Наша задача - навести порядок, создать комфортные условия для тех товаропроизводителей, которые готовы проходить все процедуры, производить качественную продукцию и подтверждать ее соответствие национальным стандартам.

Алексей Абрамов провел в Нижнем Новгороде совещание по внедрению Национальной системы сертификации (НСС) как одного из направлений борьбы с фальсифицированной продукцией. Напомним, Национальная система сертификации стартовала в мае 2017 года. Нижегородская область вошла в НСС одной из первых - в числе пилотных регионов - и показала по результатам работы за год лучшие результаты.

- Этот проект мы инициировали в интересах всего общества, а также в интересах производителей, которые благодаря этому проекту получают возможность честно пройти испытания в аккредитованной лаборатории и предоставить объективную информацию, - объяснил Алексей Абрамов. - Это гарантия качества товара для потребителей со стороны государства.

В рамках системы действуют два реестра. Продукция, успешно прошедшая проверку испытаниями, которые проводятся в аккредитованных лабораториях Росстандарта, вносится в реестр объектов оценки соответствия НСС - так называемый белый реестр, который находится на сайте Росстандарта.

На сегодняшний день в системе зарегистрированы около 360 товарных позиций по всей стране, и почти половина из них (148) - это товары нижегородских производителей. По данным ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области, больше всего заявок поступило от предприятий пищевой промышленности - это мясная, молочная продукция, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, вода питьевая, винно-водочные изделия и безалкогольные напитки, в том числе квас. В НСС участвуют нижегородские предприятия по производству химической (белила) и нефтехимической промышленности, лесной и деревообрабатывающей промышленности и легкой промышленности, в частности, школьная форма и детская одежда.

Все они подтвердили качество своей продукции и получили право маркировать ее знаком национальной системы стандартизации (как знаком соответствия ГОСТу) и специальным QR-кодом. Достаточно поднести к нему смартфон, как на экране появится детальная информация о продукции: наименование, изготовитель, стандарты, на соответствие которым проводилась сертификация, а также данные органа по сертификации, выдавшего документ.

- Возможно, хорошо бы смотрелось в этом реестре изображение самой продукции, - говорит Алексей Абрамов. - Чтобы человек мог сличить не только данные, но и внешний вид товара.

Для производителей, незаконно указавших на маркировке товара знак НСС или QR-код, предусмотрен «черный» реестр, который также находится на сайте Росстандарта.

- Это следующий этап внедрения проекта Национальной системы сертификации, - рассказал Алексей Абрамов. - Предварительную техническую подготовку мы провели, возможность ведения такого реестра реализована на сайте, но пока в нем нет информации: мы собираем необходимые данные, будем проводить экспертизу по разным регионам России, по разным группам продукции. Первую информацию о результатах проверок мы планируем опубликовать в сентябре 2018 года.

Проверять товары на соответствие ГОСТу Росстандарт будет совместно с общественными организациями, как по заявлениям потребителей, так и совершая контрольные закупки в магазинах. Причем проверяться будут даже те товары, которые прошли проверку в аккредитованной лаборатории Росстандарта и подтвердили соответствие требованиям национального стандарта. По словам Алексея Абрамова, производители должны постоянно поддерживать качество выпускаемой продукции и быть готовыми к внезапной проверке.

По инициативе Правительства РФ в Государственную Думу на рассмотрение внесен законопроект, который предусматривает определение статуса этой системы сертификации и полномочий Росстандарта по ведению этой деятельности.

- Это важно не только для потребителей, но и для государственных заказчиков, - уверен Алексей Абрамов. - Результаты сертификации в НСС возможно использовать при организации проведения государственных и муниципальных закупок. Проект поможет малому и среднему бизнесу вывести свою продукцию в торговые сети. Мы хотим, чтобы этот проект дополнительным инструментом для помощи и поддержки тем компаниям, которые хотят развиваться и которые заботятся о своем будущем, переживают за своих клиентов и хотят работать добросовестно.

Как и любой другой социальный проект, Национальная система сертификации должна стать узнаваемой. Данные о том, куда ведет QR-код на упаковке товара, что он означает и какую информацию содержит реестр НСС, должны стать достоянием миллионов российских потребителей. Поэтому на улицах Нижнего Новгорода уже появились щиты, на которых изображена продукция предприятий - участников НСС и QR-код со знаком системы - РСТ в овале.

- QR-код на плакатах работает, - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. - При считывании кода через смартфон потребитель попадает на сайт Росстандарта, где размещена подробная информация о проведенных испытаниях. Более того, большинство нижегородских предприятий - участников проекта в ближайшее время планирует наносить QR-коды и знак НСС на упаковку своей продукции. Перед проведением совещания по НСС мы провели презентацию продукции нижегородских производителей - участников проекта, показали руководителям государственных центров стандартизации и метрологии из других регионов, как будут выглядеть товары с QR-кодом на упаковке, и дали возможность попробовать считать коды с колбасных изделий, молока, кефира, мороженого, воды, кваса и даже школьной формы.

Национальная система сертификации: куда ведет QR-код на товаре?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Все работает, информация по участию в НСС выдается полная», - подтвердили коллеги. Поэтому ищите QR-код на упаковке товара - в НСС все точно по ГОСТу!