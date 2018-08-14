2018-08-14T17:43:11+03:00
Общество

Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет закрываться в 22.00

Изменения вступят в силу уже 15 августа
Юлия ДАНЧЕНКО
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Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет закрываться в 22.00. Фото: МП Нижегородский метрополитенСтанция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет закрываться в 22.00. Фото: МП Нижегородский метрополитен
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На станции метро «Стрелка» появилось объявление, в котором говорится о сокращении работы станции.

Начиная с 15 августа, станция будет работать с 5.15 до 22.02.

- Последний поезд с пассажирами со станции «Стрелка» отправляется в 22.02, со станции «Буревестник» на станцию «Стрелка» в 21.50. Со станции «Московская» последний поезд на станцию «Стрелка» отправится в 21.55, - говорится в объявлении.

После 22.00 Нижегородский метрополитен переходит на так называемое «зонное» движение. Со станции «Парк культуры» до станций «Горьковская» и «Буревестник» составы будут следовать через один. При этом увеличится интервал движения между поездами. На линии Парк культуры – Московская уехать можно будет через каждые шесть минут. На линиях Московская – Горьковская, а также Московская – Буревестник поезда будут приходить каждые 12 минут.

- Нам необходимо привести в порядок поезда метрополитена после активной эксплуатации во время чемпионата мира по футболу, - рассказала директор департамента транспорта и связи Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.

По данным нижегородского метрополитена, на профилактике сейчас находится один состав с Сормовской линии и три состава с Автозаводской.

Однако эти трудности не должны продлится слишком долго. Правда, в объявлении не сказано, когда откроется станция «Стрелка».

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