«Крушил мебель и грозился убить охранника»: пьяный дебошир устроил погром в нижегородском баре

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-14T16:36:24+03:00

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Пьяный мужчина разгромил бар в Автозаводском районе и избил сотрудников и посетителей заведения. Инцидент произошел днем в воскресенье, 12 августа 2018 года, на улице Строкина.

По словам очевидцев, мужчина устроил драку и сломал большое количество мебели, а увидев направляющегося к нему охранника, стал бросаться на него с кулаками и кричать, что убьет его на месте.

- Охранник вызвал на место происшествия дублирующий экипаж, а сам, применив приемы борьбы, резко повалил нарушителя на пол, где и удерживал его, пока не подъехали сотрудники полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе охранной компании «Дельта».

После прибытия правоохранителей задержанный был передан в их руки. Представители бара написали заявление на мужчину, и теперь ему придется ответить и за нанесение телесных повреждений сотруднице бара, и за сломанную мебель.