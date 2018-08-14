«Декорации для фильма ужасов»: жители Дзержинска опубликовали фото детской площадки в парке

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-14T17:02:21+03:00

Качели и карусели поросли травой, а на вход вообще без слез не взглянешь – ступеньки вот-вот развалятся

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В соцсетях появились фотографии парка в Дзержинске. Нижегородцы смело приравнивают увиденное к декорациям из фильма ужасов. Им, глядя на эти снимки, становится не по себе.

- Вчера ко мне приезжали друзья из Владимира. Были они с детьми, поэтому отправились погулять в парк. То, что я увидел, - это позор, - поделился своими впечатлениями местный житель Алексей Алексеев. Именно он и выложил фото.

Фото: Алексей Алексеев

Мужчина оказался в шоке от происходящего. Качели и карусели поросли травой, цветы в вазонах у тропинок засохли, а на вход вообще без слез не взглянешь – ступеньки у лестницы вот-вот развалятся.

Фото: Алексей Алексеев

Фото: Алексей Алексеев

- Я, конечно, понимаю, что покос травы, полив цветов и ремонт ступенек стоят «сто тысяч миллионов», и у парка таких денег нет.. Но, ребятки, имейте совесть, и давайте видеть парк не только, как «волшебное место для роста продаж», но и, как красивое и комфортное место отдыха, - призвал Алексей.

Фото: Алексей Алексеев

Пользователи соцсетей, конечно же, поддержали его инициативу.

- Сами аттракционы смотрятся вполне прилично, если благоустроить территорию, то вполне себе парк получится, - написал Иван Иванов.

- Бор, то же самое в центральном парке.. но траву местами скосили.., - рассказала Алёна Нетребко.

- Никогда не думала , что в Нижнем Новгороде есть парк ужасов . Там наверно когда-то было кладбище, жуть какая, - вспылила Екатерина Добринская.

- Достаточно скосить траву - и сразу все будет выглядеть намного эстетичнее. Но, видимо, администрации парка наплевать, и так сойдет, - пояснила Poison Girl.

Но не все были солидарны. Некоторые даже налетели на автора поста с негативом.

- Автор, ты оборзел? Это отличный парк, тем более для Дзержинска. Ничего печального, в условиях российской действительности очень даже ничего, а трава парку не помеха вообще, - считает Anna Morgenstern.

- Точно! Пока крапива не прижигает при посадке на аттракцион, можно не париться, - ответила ей Наталья Колповская.

"Комсомолка" отправила запрос в администрацию Дзержинска, чтобы выяснить, будут ли предприниматься меры. На момент публикации ответ пока не поступил.