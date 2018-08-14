2018-08-14T16:12:02+03:00
Общество

Новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде появится в сентябре

В департамент транспорта поступило около 1,5 тысяч предложений по улучшению транспортной системы от жителей города
Юлия ДАНЧЕНКО
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Новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде появится в сентябреНовая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде появится в сентябреФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Новая маршрутная сеть, которую так ждут все нижегородцы, по-видимому, появится еще не скоро. Количество предложений, которые высказали жители города, оказалось слишком большим. По словам директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Елены Кузнецовой, в администрации не ожидали такого большого количества предложений от нижегородцев. В общей сложности было собрано около 1,5 тысяч предложений. На данный момент департамент смог обработать лишь 548.

- Основные предложения были по улучшению работы муниципального транспорта: не соблюдение расписания, отсутствие автобусов в вечернее время, - рассказала на брифинге Елена Кузнецова. - Были жалобы и на плохую работу частных перевозчиков: гонок на дорогах, хамство со стороны водителей, нарушение экипировки автобусов. А также было большое количество предложений по изменению пути следования маршрутов.

Тем не менее, к концу августа обработка всех предложений должна завершиться. Департамент транспорта разработает новую схему, в которой буду увязаны маршруты и частных перевозчиков, и муниципальный транспорт, в том числе и Нижегородский метрополитен.

- В новой маршрутной сети учтен момент задублированности, которая существует сегодня, - пояснила Елена Кузнецова. - Она не дает метрополитену собрать пассажиров. Например, на проспекте Ленина идет очень много автобусов, и пассажиры не идут на метрополитен, потому что гораздо проще прыгнуть в автобус и не спускаться под землю .

Как только в департаменте транспорта и связи свяжут все маршруты в единую сеть, она будет представлена главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову, а также всем жителям города. Представители департамента транспорта вновь будут устраивать встречи с нижегородцами в каждом районе города и объяснять схему движения всех городских маршрутов.

- Если будут недочеты, будем стараться устранить их в рабочем порядке, - заверила Елена Кузнецова.

Сроки введения новой маршрутной сети будут определены главой города. Но если учесть, что в сентябре будет готова новая схема, потом начнутся встречи с жителями, которые займут примерно два месяца, то рабочая модель появится лишь к концу года. Пока этого не случилось, никаких изменений общественного транспорта не будет, а значит не будут отменены и прежние маршруты.

- 3 сентября истекает срок положения, по которому была продлена работа некоторых маршрутов. Но сейчас готовится новое положение, - объяснила Елена Кузнецова. – Оно будет действовать предположительно три месяца.

Таким образом, временно сохранятся следующие маршруты: №37, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90 и 98. А вот три маршрута: Т-25, Т-41 и Т-42, все-таки уберут. Это связано с многочисленными нарушениями и нареканиями со стороны пассажиров.

Однако уже сейчас департамент транспорта пытается решить проблему нехватки автобусов в вечернее время.

- После восьми часов вечера дороги пустеют, и общественный транспорт редко ходит. Мы стараемся продлить работу транспорта, исходя из возможностей, которые сейчас существуют, чтобы и поздно вечером люди могли уезжать домой, - рассказала Елена Кузнецова..

Но для этого нужны водители. Острая нехватка кадров Нижегородпассажиравтотранса приводит к тому, что на многих маршрутах автобусы не могут выйти во вторую смену только потому что не хватает водителей.

- Нам необходимо 400 водителей, - сказала Елена Кузнецова. – Это минимальное количество, чтобы автобусы работали как положено, в том числе и в вечернее время.

По словам Елену Кузнецовой, претенденты приходят. К тому же водителям автобусов подняли зарплату. И сегодня она составляет 45 тысяч рублей в месяц. Так что у нижегородцев есть надежда, что хотя бы на некоторых маршрутах автобусы будут ходить и в позднее время.

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