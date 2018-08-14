2018-08-14T15:44:27+03:00
Общество

В В Нижнем Новгороде открыт прием заявок на участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций

Победители станут известны осенью и получат возможность участия в конкурсе на федеральном уровне
Эльвира ОСИПОВА
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Участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций позволит номинантам подтвердить лидерство в индустрии и продуктивность реализованных проектов. Фото предоставлено оргкомитетом НПБК.Участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций позволит номинантам подтвердить лидерство в индустрии и продуктивность реализованных проектов. Фото предоставлено оргкомитетом НПБК.
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В Нижнем Новгороде открыт прием заявок на участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций (НПБК), главной награде за эффективные маркетинговые практики. Победители станут известны осенью и получат возможность участия в конкурсе на федеральном уровне. Эффективный маркетинг и успешный бизнес определяют высококвалифицированные специалисты.

НПБК запустилась в 2015 году под эгидой Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) с целью выявить новых лидеров в области бизнес-коммуникаций, сформировать профессиональную экспертизу и создать независимый реестр лучших российских практик ведения бизнеса. Лауреатами Премии станут маркетологи, открывающие новые перспективные рынки и использующие уникальные технологии управления деловыми процессами.

Национальная премия бизнес-коммуникаций – первая независимая награда в маркетинге, которая призвана создать новый вектор эволюционного роста индустрии, содействовать развитию малого и среднего бизнеса и способствовать решению долгосрочных социальных задач.

Региональный этап ПФО продлится 4 месяца:

15.05.18 - 02.09.18 - Сбор заявок;

31.08.18 - 14.09.18 - Online голосование;

19.09.18 - Offline голосование.

Имена сильнейших определит Экспертный совет, в который входят признанные лидеры индустрии: первые лица ведущих брендов, крупнейшие игроки медиа-рынка.

Призеры Регионального этапа ПФО будут названы на Церемонии награждения 20 сентября 2018 года. Победители станут участниками второго этапа федерального конкурса Премии автоматически и будут соревноваться с победителями двух других региональных этапов: Уральского и Северо-Западного федеральных округов. По итогам отдельного конкурса победители получат награду в номинациях: «Лучший региональный директор по маркетингу», «Лучшая региональная маркетинговая кампания» и «Лучшая региональная маркетинговая стратегия».

Для привлечения большего количества участников Оргкомитет внес ряд изменений в структуру проведения и определения лидеров третьей Премии:

- Сильнейшие специалисты из 7 отраслей экономики (FMCG, «Товары длительного пользования», «Медиа, Коммуникации, Культура», «Услуги для бизнеса», «Услуги для населения», «IT и инновации», «Недвижимость, промышленный сектор») будут определены в трех основных номинациях: «Лучший директор по маркетингу»; «Лучшая маркетинговая кампания»; «Лучшая маркетинговая стратегия»;

- К победителям в специальных номинациях – «Прорыв года», Trendsetter, Innovation – присоединятся лауреаты специальной номинации «Социальная ответственность»;

- Ключевым партнером Премии - компанией Accenture – разработаны новые критерии оценок.

Участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций позволит номинантам подтвердить лидерство в индустрии и продуктивность реализованных проектов; получить признание со стороны партнеров и профессионального сообщества; признать свою собственную эффективность и продемонстрировать проактивную позицию на рынке.

Награда будет вручена в Москве в 2019 году. Лидеры войдут в Реестр лучших маркетологов страны, который ежегодно публикуется в издании «Коммерсантъ».

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК), Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Организатор регионального этапа по ПФО: Торгово-промышленная палата Нижегородской области.

Стратегические партнеры: компании Accenture, BDO, Mediascope.

При поддержке ТПП РФ.

Подробнее о Премии на официальном сайте

КОНТАКТЫ:

За более подробной информацией, а также по вопросам партнерства обращаться по тел. (831) 419-43-54, 419-82-74 или e-mail: pressa@tpp.nnov.ru, steshov@tpp.nnov.ru, контактные лица: Екатерина Никифорова, Сергей Стешов.

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