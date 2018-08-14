СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T15:31:43+03:00

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В центре сюжета - таинственный и зловещий персонаж Слендермен, который появляется из ниоткуда и похищает детей и подростков.

Слендермен - это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.

Фото предоставлено компанией "Синема Парк".

В главных ролях - Джои Кинг («Заклятие», сериал «Фарго»), Хавьер Ботет («Мумия»), Джулия Голден Теллес (сериал «Любовники»). 16+