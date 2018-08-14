2018-08-14T15:12:04+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появились первые терминалы для выдачи SIM-карт с распознаванием личности

До конца 2018 года будут запущены еще 10 подобных устройств на территории Нижнего Новгорода
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото предоставлено компанией МТС.Фото предоставлено компанией МТС.
Изменить размер текста:

Нижний Новгород, РФ - ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о старте работы в городе первых пяти устройств МТС по выдаче SIM-карт с распознаванием личности. До конца 2018 года будут запущены еще 10 подобных устройств на территории Нижнего Новгорода.

Первые устройства для выдачи SIM-карт в Нижнем Новгороде установлены в здании автовокзала «Канавинский», в гостиничном комплексе «Ока», а также в торговых центрах «Седьмое небо», «Нагорный» и «Гордеевский универмаг».

Функциональные характеристики терминала позволяют выдавать SIM-карты МТС новым абонентам. Устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи. Время оформления занимает несколько минут. Чтобы получить SIM-карту, пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту.

Получить SIM-карту может любой человек старше 18 лет с паспортом РФ, в будущем функционал устройства позволит выдавать SIM-карты иностранцам, интерфейс терминала будет переведен на несколько языков.

«Нижний Новгород традиционно становится одним из первых регионов России, где МТС запускает инновационные продукты. С их помощью стать абонентом МТС становится еще проще: инновационные устройства выдачи SIM-карт позволяют сделать это, например, во время посещения торгово-развлекательных центров, путешествий или командировок. Кроме того, это позволит освободить время сотрудников салонов связи от механических операций, а значит, повысит скорость и качество обслуживания наших абонентов», - отметил директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Первые устройства МТС по выдаче SIM-карт с распознаванием личности появились в татарском Иннополисе, а также в Воронежской области. До конца 2018 года планируется установить около 100 терминалов нового образца в десятках российских городов на территории вокзалов, аэропортов, гостиниц, торговых центров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин: Стратегия развития Дзержинска должна быть откорректирована в связи с новыми задачами поставленными врио. губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным
В Дзержинске активно проходит обсуждение стратегия развития Нижегородской области
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]
Новости 24
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Нижнем Новгороде
Полицейские изъяли у нижегородцев более 200 свертков с наркотиками
Более трети нижегородцев регулярно посещают спортзалы
Оплатить проезд по безналичному расчету можно будет еще на 16 маршрутах Нижнего Новгорода
Детям, отравившимся на тренировочной базе в Нижегородской области, вернут деньги
Рейсовый автобус сбил 16-летнюю девушку в Нижнем Новгороде
В Дзержинске завершился ремонт дороги на проспекте Чкалова
Театр «Вера» откроет новый сезон премьерой спектакля «Пламя Данко»
Экс-преподаватель вуза в Арзамасе получила 9 лет колонии за взяточничество
Защита Олега Сорокина вновь обжалует его арест
Современная площадка для воркаута появится в парке имени Пушкина
Глеб Никитин обсудит развитие Нижегородской области с молодыми активистами
Курбан-байрам отпразднуют нижегородские мусульмане 21 августа
Глеб Никитин посетит Балахнинский район с рабочим визитом 14 августа
В проект «Эффективная губерния» вошли два нижегородских предприятия
В Бутурлинском районе возбуждено уголовное дело в отношении матери годовалого малыша
Крупный пожар произошел в Вознесенском районе
Жителей многоэтажки на улице Надежды Сусловой эвакуировали из-за пожара
В Дзержинске автомобилист сбил 7-летнего ребенка
На улице 40 лет Победы в Приокском районе появились расширенные парковки
Нижегородское УФАС возбудило два дела в отношении «Ленты»
В Нижегородской области появится комплекс для выращивания томатов