В Нижнем Новгороде появились первые терминалы для выдачи SIM-карт с распознаванием личности

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-14T15:12:04+03:00

До конца 2018 года будут запущены еще 10 подобных устройств на территории Нижнего Новгорода

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Нижний Новгород, РФ - ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о старте работы в городе первых пяти устройств МТС по выдаче SIM-карт с распознаванием личности. До конца 2018 года будут запущены еще 10 подобных устройств на территории Нижнего Новгорода.

Первые устройства для выдачи SIM-карт в Нижнем Новгороде установлены в здании автовокзала «Канавинский», в гостиничном комплексе «Ока», а также в торговых центрах «Седьмое небо», «Нагорный» и «Гордеевский универмаг».

Функциональные характеристики терминала позволяют выдавать SIM-карты МТС новым абонентам. Устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи. Время оформления занимает несколько минут. Чтобы получить SIM-карту, пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту.

Получить SIM-карту может любой человек старше 18 лет с паспортом РФ, в будущем функционал устройства позволит выдавать SIM-карты иностранцам, интерфейс терминала будет переведен на несколько языков.

«Нижний Новгород традиционно становится одним из первых регионов России, где МТС запускает инновационные продукты. С их помощью стать абонентом МТС становится еще проще: инновационные устройства выдачи SIM-карт позволяют сделать это, например, во время посещения торгово-развлекательных центров, путешествий или командировок. Кроме того, это позволит освободить время сотрудников салонов связи от механических операций, а значит, повысит скорость и качество обслуживания наших абонентов», - отметил директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Первые устройства МТС по выдаче SIM-карт с распознаванием личности появились в татарском Иннополисе, а также в Воронежской области. До конца 2018 года планируется установить около 100 терминалов нового образца в десятках российских городов на территории вокзалов, аэропортов, гостиниц, торговых центров.