Детский омбудсмен Анна Кузнецова подключилась к ситуации с 9-летним Ираклием, ставшим «заложником» грузинской больницы

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-14T15:44:27+03:00

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На беду, приключившуюся в Грузии с нижегородской семьей Лекиашвили, откликнулась Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, Наталья Миклютина и Тамаз Лекиашвили вместе со своим 9-летним сыном Ираклием отправились на отдых в Тбилиси. Несмотря на то, что у мальчика порок сердца (он перенес три операции), поначалу чувствовал себя более чем хорошо. Однако на второй день у него появилась острая боль в животе. Врачи местной больницы поставили диагноз - непроходимость кишечника, ставшая следствием спаечного процесса после аппендицита, который ему удалили год назад. Так ребенок оказался в реанимации.

Наталья Миклютина пишет во все инстанции, чтобы мальчика скорее перевезли на родинуФото: СОЦСЕТИ

- Его срочно прооперировали, и поначалу все было хорошо, но потом упало давление… - вспоминает Наталья. - В ходе обследования обнаружили в сердце тромб. Вдобавок ко всему у сына отек легкого, жидкость выходит через дренаж.

Делать операцию там, в Грузии, накладно - услуга стоит 13 тысяч долларов. К тому же не факт, что обойдется одним оперативным вмешательством, да и гарантий местные врачи не дают. При этом специалисты Нижегородского кардиоцентра в принципе понимают, что надо делать с Ираклием. Осталось дождаться его возращения на родину.

- Для перевозки сына нужны специальные условия. Я написала в Минздрав России, обратилась в посольство, даже в Кремль отправила обращение. Толку ноль, - пожаловалась отчаявшаяся мать.

9-летниий Ираклий перенес три операции на сердце, но в Грузию отправился в хорошем самочувствииФото: СОЦСЕТИ

На следующий день после первой публикации «Комсомолки» с родителями мальчика связалась санитарная авиация Москвы. Правда, предупредили, что будет гражданский самолет, поскольку на организацию специального борта понадобится много времени.

- Подали заявки во все авиакомпании, которые смогут перевезти Ираклия, группу врачей и оборудование на борту, - сообщили друзья семьи. - Сейчас ждем ответы от авиакомпаний и надеемся, что в скором времени малыш приедет в Россию, где сможет продолжить лечение.

Чуть позже мама Ираклия сама связалась с «Комсомолкой» и рассказала, что врачи из медицины катастроф отказались сопровождать ее тяжелобольного сына.

- Они ссылаются на то, что ребенок тяжелый. И это после того, как я купила билеты! - пожаловалась Наталья.

Во вторник, 13 августа, «Комсомолке» стало известно, что проблема с перевозкой мальчика дошла до Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ Анны Кузнецовой.

- Ею направлен необходимый пакет документов нижегородца Ираклия Лекиашвили, нуждающегося в срочной операции на сердце, в московские медицинские клиники, - отметили в пресс-службе. - Также рассматриваются все возможные варианты доставки ребенка из Грузии в Россию.

Детский омбудсмен находится на связи с властями Нижегородской области, где также прорабатывается вопрос транспортировки несовершеннолетнего.

Тем временем продолжается сбор средств на содержание Ираклия в реанимации грузинской больницы. Стоимость пребывания в клинике уже достигла 510 300 рублей!

КОНКРЕТНО

Помочь рублем маленькому Ираклию может любой желающий.

Реквизиты: 639002429001104581 с подписью «Для Ираклия» (Екатерина Ивановна Л.). Также перевод можно осуществить по номеру телефона 8-920-040-60-28.