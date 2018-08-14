2018-08-14T13:58:37+03:00
Общество

Одеть в школу за 2600: на Нижегородской ярмарке стартовала продажа формы от нижегородских производителей

Свои коллекции представили пять предприятий региона
Светлана СТРОКАН
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Рубашки разных расцветок здесь можно приобрести за 400 рублейРубашки разных расцветок здесь можно приобрести за 400 рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На главной ярмарке города школьную форму по доступным ценам представили нижегородские производители — это Дзержинская швейная фабрика АО «Русь», ООО «Северный», НШ ЗАО «Весна», ООО «НовБизнесРесурс», ИП Глебова (ТМ Grandleo).

Такие сарафаны стоят по 1800 рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Такие сарафаны стоят по 1800 рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Продажа формы расположилась в третьем павильоне — это слева от входа со стороны Оки. Пока продажа еще только началась — в помещении три отдела с формой. Дальше — будет больше, обещают организаторы выставки.

Одеть девочку в школу в форму от региональных производителей встанет около 2600. В эту сумму войдет белая блузка за 800 рублей, юбка за такую же цену и жакет за 1000 рублей. Простой однотонный сарафан можно купить за 850 рублей.

Можно купить сарафан попроще за 850 рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Можно купить сарафан попроще за 850 рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как говорят родители, да и сами школьники — цены гораздо дешевле, чем в других местах. Олеся Брунова приехала за формой с бабушкой из другого города — Балахны. Сейчас девочка учится в старой школе №10 в поселке Гидроторф, поэтому ученикам разрешают придерживаться только верха. Но на будущий год одеться в форму придется с ног до головы.

- У нас в городе не так много выбора, да и стоит все дороже. Единственное что, я больше предпочитаю брюки, а здесь много юбок и мало выбора брюк для девочек. В прошлом году я носила вот такое платье, — Олеся показывает на коричневое форменное платье с белыми атласными манжетами в 1200 рублей. — Но цены здесь, конечно, ниже.

Форменное платье с манжетами и воротником встанет в 1100 рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Форменное платье с манжетами и воротником встанет в 1100 рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если захочется принарядиться и выделиться — есть сарафаны за 1800 рублей с клетчатыми вкладками, клепками, бретелями и юбки подороже.

Что касается расцветок, то одежда представлена в серых, темно-синих и коричневых тонах.

С мальчиками дела обстоят еще дешевле, ведь рубашки на любой вкус и цвет здесь всего по 400 рублей. Цены на жакеты и жилеты варьируются от 1000 до 1200 рублей, как и цены на брюки. Пиджаки встанут подороже — от 2000 до 2750 рублей.

Одеть мальчика в форму обойдется в 2600 рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Одеть мальчика в форму обойдется в 2600 рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прийти за формой можно в любой день с 10 до 19 часов до 24 августа.

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