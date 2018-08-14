2018-08-14T11:58:45+03:00
Общество

Нижегородка разглядела гуляющего по небу «слоника»

Удивительный снимок девушка выложила в социальных сетях
Анастасия НАЗАРОВА
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"Слоник" был замечен над Нижним Новгородом вечером 13 августа"Слоник" был замечен над Нижним Новгородом вечером 13 августаФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородцы то и дело замечают нечто эдакое на небе, непременно фотографируют и затем делятся полученными снимками в соцсетях. В понедельник, 13 августа, ближе к вечеру Ольга Подуздикова опубликовала на своей странице фото с подписью «Слоники гуляют по небу».

Подписчики девушки согласились, что необычной формы облачко действительно смахивает на маленького слона!

- Мамонтенок Дима, - прокомментировала Ольга Мокеева.

- Какой слоник бежит по небу! - написал Намик Кадырлеев.

- Супер, - коротко высказалась Светлана Киреева.

Напомним, не далее как 8 августа Нижегородскую область накрыли облака-цунами. Уникальное природное явление наблюдали нижегородцы в разных частях региона.

В июле «Комсомолка» писала об облаках необычной формы, которые нижегородцы заметили в пригороде областного центра. Фотографии с их изображением набрали десятки лайков в соцсетях.

А в апреле в разных частях Нижнего Новгорода небо было буквально испещрено диковинными ячейками.

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