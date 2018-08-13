2018-08-13T19:37:39+03:00
Общество

Заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин: Стратегия развития Дзержинска должна быть откорректирована в связи с новыми задачами поставленными врио. губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным

В Дзержинске активно проходит обсуждение стратегия развития Нижегородской области
Эльвира ОСИПОВА
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Более 100 дзержинцев приняли участие в двух стратегических сессиях по обсуждению стратегии развития Нижегородской области, предложенной врио. губернатора Глебом Никитиным. От них поступило более 300 предложений по адаптации стратегии к условиям города химиков. Предложения от горожан продолжают поступать.

Заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин отметил, что стратегия развития Нижегородской области ставит перед городской властью новый спектр задач, решение которых потребует пересмотра стратегии развития города химиков. «В ближайшее время мы соберем экспертный совет по социально-экономическому развитию города Дзержинска, чтобы обсудить эти вопросы», - констатировал Павел Воронин.

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