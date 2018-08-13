Александр Котельников: «Из-за чемпионата мира по футболу ремонтные работы сдвинулись на вторую половину июля и август»
К сожалению, осень не за горами, а это значит, что скоро на смену горячим летним дням придет прохладная осенняя погода, и пора позаботиться о своевременной подаче тепла в квартиры нижегородцев.
О том, как проходит ремонтная кампания на сетях горячего водоснабжения и как идет подготовка к отопительному сезону в Нижнем Новгороде, рассказал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Александр Котельников на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Александр Котельников: «Из-за чемпионата мира по футболу ремонтные работы сдвинулись на вторую половину июля и август»