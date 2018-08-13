Александр Котельников: «Из-за чемпионата мира по футболу ремонтные работы сдвинулись на вторую половину июля и август»

13 Авг. 10:00 2018-08-13T19:30:28+03:00

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К сожалению, осень не за горами, а это значит, что скоро на смену горячим летним дням придет прохладная осенняя погода, и пора позаботиться о своевременной подаче тепла в квартиры нижегородцев.

О том, как проходит ремонтная кампания на сетях горячего водоснабжения и как идет подготовка к отопительному сезону в Нижнем Новгороде, рассказал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Александр Котельников на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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