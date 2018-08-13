13 Авг. 10:00 2018-08-13T19:11:21+03:00

Генеральный директор ХК «Торпедо» об изменениях в клубе и перспективах автозаводцев в новом сезоне КХЛ

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В этом году хоккейный клуб «Торпедо» претерпел значительные изменения – поменялся менеджмент, сменился главный тренер, изменился состав игроков. Чего нам ждать от любимой команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги? Об этом на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM - генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский и главный редактор портала Allhockey.ru Евгений Сафонов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/664153" frameborder="0"></iframe> Гендиректор ХК «Торпедо» Ян Голубовский: «Наши ребята теперь не боятся играть в хоккей».Гость в студии – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ