«Ничего святого»: В Дзержинске пьяная мать потеряла 4-летнего ребенка на озере

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-13T11:59:30+03:00

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В Нижегородской области еще одна нерадивая мать может в ближайшее время лишиться родительских прав. Она потеряла четырехлетнего сына, когда распивала алкоголь с малознакомым мужчиной.

Как сообщили следователи, поздно вечером 9 августа жительница Дзержинска обратилась к ним с заявлением о том, что не знает, где находится ее ребенок. Через некоторое время мальчика нашли. Выяснилось, что он был дома у того самого мужчины.

Дело было так: днем 9 августа женщина гуляла с сыном по Дзержинску, потом познакомилась с прохожим. Молодые люди отправились на озеро, чтобы выпить. Загулявшаяся мать только через несколько часов обнаружила, что маленького сына нет рядом.

Мальчик был обнаружен в квартире у того мужчины, с которым отдыхала его мать. Он накормил малыша и уложил спать.

Сейчас следователи намерены инициировать вопрос о лишении женщины родительских прав, для чего соответствующие материалы будут направлены в отдел опеки и попечительства администрации Дзержинска.

Проверка продолжается.

Этот случай вызвал резонанс в соцсетях. Нижегородцы оказались в шоке.

- Ну и мамаша, - написала Светлана Гундяева.

- Пьянь перекатная...ничего святого, - высказалась Любовь Федотова.

- Ладно, хоть мужик нормальный попался, - считает Лариса Громова.

- Тот момент, когда чужой человек заботливее родной матери, - ужаснулась Ольга Холодова.