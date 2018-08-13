«На сегодня общий район поиска Маши Ложкаревой – около девятисот квадратных километров, все возможные средства использованы…»

13 Авг. 10:00 2018-08-13T18:54:54+03:00

Идет двенадцатый день поисков 13-летней девочки, волонтеры и родители ребенка не теряют надежды

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1 августа 13-летняя Мария Ложкарева пропала в Кстовском районе. Девочка вечером уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Борок, и домой не вернулась. О результатах поисков на 13 августа в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

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