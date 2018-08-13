«Организаторы молодцы, все было на уровне!»: юбилейный фестиваль Alfa Future People прошел в Нижегородской области
С 10 по 12 августа под НН прошел пятый юбилейный фестиваль музыки и технологий Alfa Future People. В минувшие выходные там работали 4 сцены, выступили свыше 100 диджеев. Помимо музыки, можно было посетить зону технологий, зону спорта и даже сдать нормы ГТО.
Об атмосфере и качестве организации фестиваля в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали диджей Magic Spider, который в минувшую пятницу выступил на одной из музыкальных сцен AFP, и корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем» Светлана Строкан.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Выступивший на сцене Alfa Future People диджей Magic Spider: «Организаторы молодцы, все было на уровне!»