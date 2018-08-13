Звездопад Персеиды и отказ нижегородки от участия в конкурсе «Миссис Россия»: топ самых популярных новостей
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Фото: СОЦСЕТИ
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Почему обладательница титула «Миссис Нижний Новгород – 2018» Татьяна Горбунова отказалась участвовать в конкурсе «Миссис Россия»? Где и когда нижегородцы смогут увидеть одно из самых красивых астрономических явлений – летний звездопад? Самые популярные новости сайта kp.ru обсудили с веб-редактором сайта kp.ru Ольгой Алексеевой на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Звездопад Персеиды и отказ нижегородки от участия в конкурсе «Миссис Россия»: топ самых популярных новостей
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